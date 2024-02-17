郭鬼鬼同框晚安小雞！曬黑白照曝預言成真「大前輩一路好走」
網紅郭鬼鬼擁有傲人好身材，還有一雙水汪汪的大眼睛，被封為「雪乳戰神」。近日網紅「晚安小雞」和「阿鬧」日前跑到柬埔寨自導自演，遭到當地警方逮捕，郭鬼鬼曬出昔日與兩人的合照表示，「裝神弄鬼最後夜路走多了，總會碰到真的鬼，大前輩，一路好走。鬧事小雞bye。」
記者薛羽彤／綜合報導
網紅晚安小雞和阿鬧日前跑到柬埔寨開直播自導自演，聲稱闖入詐騙園區「凱博園區」被軍人毆打等等，遭到當地警方逮捕，最終被當地政府依「煽動製造社會動亂罪」判處2年有期徒刑，必須服完刑期才能驅逐出境。
郭鬼鬼15日在臉書上透露，自己還是素人的時候，晚安小雞和阿鬧已進入網紅圈，她放上與兩人的合照，刻意將兩人P成黑白色調，「我不懷念他們，阿鬼師預言成真。」郭鬼鬼強調照片是以前出席活動時，他們主動找自己合照的。
郭鬼鬼表示「裝神弄鬼最後夜路走多了，總會碰到真的鬼」，諷刺他們下次不用準備一桌的道具，「學學知名境管直播主，出一張嘴到處批評引戰，然後台灣抖內榜冠軍。」網友看到後也驚呼，「到底跟妳合照過的，有多少人沒出事過？」、「就跟神之握手ㄧ樣」、「原來這才是真正的死亡之照」、「阿鬼師果然是神機妙算」。
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