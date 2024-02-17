這原因美元一度走揚！台北匯市補班獨家開市 新台幣早盤止升回貶
美國公布1月生產者物價指數（PPI）增幅高於預期，削弱美國聯準會（Fed）近期降息的希望，美股收黑，視為「妖股」的美超微更崩落近20%，台積電ADR則下跌1.81%作收，美元指數則一度站回104.5之上。不過，今（17）日適逢補班日，台股休市，台北匯市則是獨家開市，新台幣兌美元早盤止升回貶，但因交投清淡，貶幅有限，目前呈現小貶格局，最低下探31.386元，貶值2.2分。
記者顏真真／台北報導
美國公布1月PPI意外走高，月增0.3%，核心PPI更是月增0.5%，比市場預期的0.1%更高，讓通膨快速回落的希望再度落空，可能促使Fed維持高利率的時間，美股4大指數收黑，美國10年期公債殖利率再度衝破4.33%，美元指數也一度站回104.5上方，來到104.67，但隨後又拉回至104.28附近。
不過，由於今日周六亞洲主要貨幣都休市，台北外匯市場因補班獨家開市，台股則休市，新台幣兌美元補班日以31.37元、貶值0.6分開出，不過，由於交投清淡，貶幅有限，目前最低下探31.386元、貶值2.2分，目前在31.375元至31.386元盤整。