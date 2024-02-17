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緬甸強制徵兵！年輕人集體落跑 　泰大使館「簽證申請隊伍」排爆

▲ 緬甸軍政府近日發布徵兵令，導致大量年輕人擠在泰國大使館外，欲申請簽證、逃離國家。（圖／翻攝自法新社）
▲ 緬甸軍政府近日發布徵兵令，導致大量年輕人擠在泰國大使館外，欲申請簽證、逃離國家。（圖／翻攝自法新社）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

緬甸局勢動盪3年，軍政府近日宣布將實施徵兵令後，有外媒踢爆許多年輕人紛紛設法離開當地，泰國駐仰光大使館外，16日就出現逾1000人排隊申請簽證的隊伍。

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根據《法新社》報導，自從軍政府2021年發動政變，推翻民選文人政府並奪權後，緬甸陸續都有大規模民主示威，時至今日已演變成廣泛的武裝衝突，還要面對少數民族武裝聯盟攻擊，損失慘重；為了平息反對勢力，緬甸軍方上週末宣布實施新法，允許軍方徵召所有18至35歲男性和18至27歲女性，服役至少2年，同時要求已退休安全部隊成員重新參軍。

報導指出，「國民兵役法」（People's Military Service Law）由前軍政府於2010年制定，本月10日才首次生效，之後泰國駐仰光大使館就擠滿想申請簽證、離開緬甸的年輕男女，大使館每天發放400張號碼牌，但似乎不夠應付所需，據《法新社》記者16日在泰國駐仰光大使館附近的街道直擊，排隊人潮就有1000至2000人。

1位20歲的學生透露，自己前一晚就到泰國駐仰光大使館，在車上短暫睡了一覺後，午夜開始排隊：「警察於凌晨3點左右打開安檢門後，我們狂奔到大使館前面，試圖找到拿號碼牌的地方，拿到號碼牌後，沒有拿到的人仍在大使館前排隊，希望他們能加發號碼牌。」

報導提到，儘管軍政府還沒有詳細說明，那些被徵召入伍的人將如何服役，但許多年輕人並不打算坐以待斃、也不期望軍政府給出答案，只想先逃離這個國家再說，先設法用旅遊簽證前往曼谷等地，至於工作還是讀書，只能走一步算一步。還有受訪者表示，一開始聽到兵役法推動的消息，還以為是謠言，發現是真的後，多數人都感到害怕，緬甸的年輕人原本就已經喪失希望，而新法的實施無疑是雪上加霜，只會讓這個因內戰、經濟已經岌岌可危的國家，未來更顯黯淡。

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