緬甸強制徵兵！年輕人集體落跑 　泰大使館「簽證申請隊伍」排爆

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報導指出，「國民兵役法」（People's Military Service Law）由前軍政府於2010年制定，本月10日才首次生效，之後泰國駐仰光大使館就擠滿想申請簽證、離開緬甸的年輕男女，大使館每天發放400張號碼牌，但似乎不夠應付所需，據《法新社》記者16日在泰國駐仰光大使館附近的街道直擊，排隊人潮就有1000至2000人。
1位20歲的學生透露，自己前一晚就到泰國駐仰光大使館，在車上短暫睡了一覺後，午夜開始排隊：「警察於凌晨3點左右打開安檢門後，我們狂奔到大使館前面，試圖找到拿號碼牌的地方，拿到號碼牌後，沒有拿到的人仍在大使館前排隊，希望他們能加發號碼牌。」
報導提到，儘管軍政府還沒有詳細說明，那些被徵召入伍的人將如何服役，但許多年輕人並不打算坐以待斃、也不期望軍政府給出答案，只想先逃離這個國家再說，先設法用旅遊簽證前往曼谷等地，至於工作還是讀書，只能走一步算一步。還有受訪者表示，一開始聽到兵役法推動的消息，還以為是謠言，發現是真的後，多數人都感到害怕，緬甸的年輕人原本就已經喪失希望，而新法的實施無疑是雪上加霜，只會讓這個因內戰、經濟已經岌岌可危的國家，未來更顯黯淡。