NBA／明星賽倒數3天！三分球、灌籃大賽周末登場　參賽名單一次看

NBA／「飛人」卡特、畢拉普斯前進名人堂決選名單！4月將公布結果

▲前多倫多暴龍球星「飛人」卡特（Vince Carter）進入名人堂決選名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲前多倫多暴龍球星「飛人」卡特（Vince Carter）進入名人堂決選名單。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

伴隨著本周末迎來明星周，NBA聯盟官方也在今（17）日宣布2024年的名人堂的13人決選名單。其中，最為近代球迷所熟知的，就屬曾效力過多倫多暴龍、紐澤西籃網、曼非斯灰熊等多隊的長青球星「飛人」卡特（Vince Carter），還有曾為底特律活塞在2004年拿下一座總冠軍的畢拉普斯（Chauncey Billups），預計最終結果將在4月6日公布。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「飛人」卡特（Vince Carter）

Vince Carter最為球迷津津樂道的就屬他在2000年灌籃大賽中的驚天一扣，更被不少球員認為是擁有最美灌籃姿勢的球員。他在1999年初賽季就被評選為最佳新秀，並在NBA奮鬥了22個賽季，分別效力暴龍、籃網、魔術、獨行俠、國王還有老鷹等多隊。

▲前多倫多暴龍球星「飛人」卡特（Vince Carter）進入名人堂決選名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲前多倫多暴龍球星「飛人」卡特（Vince Carter）進入名人堂決選名單。（圖／美聯社／達志影像）
Vince Carter生涯得分為 25,728 分，位居聯盟歷史第20名，在他之前的退役球員大多數也已獲得名人堂殊榮。此外，Vince Carter在暴龍、籃網，都還保有單季最多得分紀錄，雖然生涯中並未拿過冠軍，但也創造了獨特的歷史地位。

「活塞五虎」之一畢拉普斯（Chauncey Billups）

目前執教波特蘭拓荒者的Chauncey Billups雖然戰績不甚理想，不過他是「活塞五虎」的成員之一，且更是被冠上「關鍵先生」（Mr. Big Shot）的綽號。生涯前期效力塞爾提克、暴龍、金塊和灰狼等多隊，表現中上但因為有傷，遲遲無法繳出亮眼的成績。

▲底特律活塞拿下2004年總冠軍的功臣之一畢拉普斯（Chauncey Billups），進入名人堂決選名單。（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律活塞拿下2004年總冠軍的功臣之一畢拉普斯（Chauncey Billups），進入名人堂決選名單。（圖／美聯社／達志影像）
直到2003年轉戰到活塞後，Chauncey Billups和其他四位球員發生化學效應，組成「活塞五虎」陣容，在2004年總決賽擊敗「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）領軍的湖人，拿下生涯首座NBA總冠軍，同時更收下總決賽MVP獎盃。

Chauncey Billups生涯共5度入選全明星賽，且1號的球衣也被活塞隊永久退休，生涯累積得分15,802分、2,992籃板還有5,636次助攻。

除了過去的NBA球星外，名人堂名單中也包含女性籃球員、執教人員，甚至是包含記者、球隊老闆等，完整入選名單如下：

北美委員會決選名單：

  • Chauncey Billups
  • Vince Carter
  • Michael Cooper
  • Walter Davis
  • Bo Ryan
  • Charles Smith
女性委員會決選名單：

  • Seimone Augustus
  • Marian Washington
資深委員會決選名單：

  • Dick Barnett
  • Harley Redin
國際委員會決選名單：

  • Michele Timms
貢獻者委員會決選名單：

  • Doug Collins
  • Herb Simon
  • Jerry West
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁

NBA／明星賽倒數3天！三分球、灌籃大賽周末登場　參賽名單一次看

NBA／K湯久違替補狂轟35分！賽後吐心聲　主帥Kerr打算維持這陣容

NBA／不要再打了！灰狼128：91血洗拓荒者　首節狂灌44分提早收工

NBA／「老河流」執教10戰吞7敗！公鹿110：113爆冷輸西區第13灰熊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞