NBA／「飛人」卡特、畢拉普斯前進名人堂決選名單！4月將公布結果

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Vince Carter最為球迷津津樂道的就屬他在2000年灌籃大賽中的驚天一扣，更被不少球員認為是擁有最美灌籃姿勢的球員。他在1999年初賽季就被評選為最佳新秀，並在NBA奮鬥了22個賽季，分別效力暴龍、籃網、魔術、獨行俠、國王還有老鷹等多隊。
Vince Carter生涯得分為 25,728 分，位居聯盟歷史第20名，在他之前的退役球員大多數也已獲得名人堂殊榮。此外，Vince Carter在暴龍、籃網，都還保有單季最多得分紀錄，雖然生涯中並未拿過冠軍，但也創造了獨特的歷史地位。
「活塞五虎」之一畢拉普斯（Chauncey Billups）
目前執教波特蘭拓荒者的Chauncey Billups雖然戰績不甚理想，不過他是「活塞五虎」的成員之一，且更是被冠上「關鍵先生」（Mr. Big Shot）的綽號。生涯前期效力塞爾提克、暴龍、金塊和灰狼等多隊，表現中上但因為有傷，遲遲無法繳出亮眼的成績。
直到2003年轉戰到活塞後，Chauncey Billups和其他四位球員發生化學效應，組成「活塞五虎」陣容，在2004年總決賽擊敗「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）領軍的湖人，拿下生涯首座NBA總冠軍，同時更收下總決賽MVP獎盃。
Chauncey Billups生涯共5度入選全明星賽，且1號的球衣也被活塞隊永久退休，生涯累積得分15,802分、2,992籃板還有5,636次助攻。
除了過去的NBA球星外，名人堂名單中也包含女性籃球員、執教人員，甚至是包含記者、球隊老闆等，完整入選名單如下：
北美委員會決選名單：
- Chauncey Billups
- Vince Carter
- Michael Cooper
- Walter Davis
- Bo Ryan
- Charles Smith
- Seimone Augustus
- Marian Washington
- Dick Barnett
- Harley Redin
- Michele Timms
- Doug Collins
- Herb Simon
- Jerry West
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