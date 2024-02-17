廣末涼子陷外遇風波8個月！甩掉26年老東家 自立門戶復出演藝圈
43歲日本女星廣末涼子去年6月爆出與45歲的人氣廚師鳥羽周作婚外情，雙雙背叛配偶，最後她火速跟第二任丈夫井筒順Candle JUNE離婚，卻也遭到經紀公司FLaMme懲處，宣布她無限期停止演藝活動。昨（16）日廣末涼子宣布離開待了26年的經紀公司，並成立個人事務所，將復出重啟演藝事業。
記者薛羽彤／綜合報導
廣末涼子外遇風波至今8個月，昨日她宣布離開FLaMme，自己成立事務所「株式會社R.H」，名稱取自於她的英文名縮寫（Hirosue Ryoko），並創立了官網和新的IG官方帳號。她在官網寫上「我，廣末涼子，想通知您，我與娛樂公司FLaMme的專屬合約已於2024年2月16日結束，我已離開該公司。我要向多年來支持我的所有人表示感謝。」此外，廣末涼子還提到因去年的外遇風波，帶給大家擔心及不便，對此深感抱歉，之後會認真在演藝工作上，宣布重新出發。
廣末涼子和鳥羽周作不倫戀曝光後，雙方都已離婚，廣末涼子遭到公司冷凍；鳥羽周作因此辭去餐飲集團社長，形象及事業都受到影響。據《體育日本》報導，2人跟友人透露：「2023年是事情很多的一年，但我們希望2024年能成為我們共同生活的開始。」並表示：「我們想要在一起，如果時間合適的話，我們要在2024年結婚。」最快會在2024年夏季結婚。
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