台北燈節今開展　「主燈位置、如何抵達、路線與交通管制」一次看

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍範圍：從捷運西門站跨至北門站一帶，包含「西門展區」、「中華路展區」、「北門展區」
📍主燈位置：主燈「城現光龍」位在西門紅樓廣場前，可由西門町捷運站1號或6號出口出來即見。
📍如何抵達：
◼ 捷運「西門站」（板南線或松山新店線），任一出口出站即可抵達「西門展區」，主燈則位於1號、6號出口。
◼ 捷運「北門站」（松山新店線），1號及2號出口出站即可抵達「北門展區」。
📍五大亮點
一、長達31天，即日起一直延續到元宵節後。
二、主燈「城現光龍」由策展人劉治良以純金屬打造，高達三層樓，搭配每半小時的3分鐘主燈秀，配樂由音樂製作人K6劉家凱結合在地文化元素創作。
三、首創巡遊燈組「九小龍」，以「龍生九子」典故為概念，由人力三輪車變身，外型可愛、擁有五顏六色的光彩，在展區四處穿梭、點亮商圈各角落。
四、今年光雕展演「北門映像」首次加入互動式體驗，民眾透過手機掃描QR Code，便能將新年期許和祝福投影在北門上。
五、特別邀請日本知名當代藝術家小松美羽共同打造燈飾「世人皆可成龍」，以其同名畫作為靈感創作，為首次以戶外大型沉浸式燈組型態展出。
📍三條賞燈路線
路線一
推薦民眾可搭乘捷運至北門站由1號出口出站，途經北門展區亮點燈組「圓方之間」、由16個本市友好城市展出特色文化燈組的「友好燈區」、孝字號天橋上由福星國小、西門國小師生共創的燈籠隧道「龍騰四海」、中華路「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」，直到西門紅樓廣場欣賞「城現光龍」主燈秀。
路線二：
捷運台北車站出發，途經交八廣場欣賞多個企業響應燈組「MILU 戰船」、「點亮永續地球」等、北門廣場小松美羽作品「世人皆可成龍」，再一路漫步橫跨天橋燈籠隧道「龍騰四海」，再到中華路上欣賞「舞力全開」、「暢享魔力瞬間」、「紅樓紀事」等燈組，最後欣賞西門紅樓前的主燈秀。
路線三：
從捷運西門站出發，推薦可由1號出口出站先欣賞「城現光龍」主燈秀，再前往西門展區「蘋安/平安」、「不夜城」，接著往北沿路至中山堂廣場參觀競賽燈區、「龍臨四海 五福臨門」等，最後途經中華路「樂悠悠」、「耀西門」、天橋燈籠隧道「龍騰四海」、友好燈區，再到北門廣場欣賞光雕展演「北門映像」，共有7種不同主題，包含從光影開始、自然人文、趣味台北、運動、藝術流行、未來台北與龍躍光城，還可體驗新年願望QR Code互動投影。
📍交通管制
依往年經驗，賞燈人潮以18~21時為高峰，正值下班尖峰時段，活動周邊道路之交通車流量大較易壅塞，且周邊停車場常有滿場情形，交通局特別呼籲民眾搭乘大眾運輸前往賞燈。台北燈節活動展區主要位於西門商圈、北門廣場及中華路一段2側舉辦， 交通管制措施如下：
◼燈區交通管制
一、開幕主舞台管制：2月17日(週六補班日)
12:00~16:00成都路東往西外側車道（中華路一段至成都路27巷）及漢中街（峨眉街至成都路）封閉。
16:00~24:00成都路（中華路一段至西寧南路）、漢中街（峨眉街至內江街）、成都路27巷及峨眉街6巷封閉。
二、北門廣場周邊管制：2月17日至3月3日每週五、六、日 17:00~22:00，中華路一段1號至延平南路1號（北門廣場前）封閉。
三、中山堂周邊行人徒步區管制：2月17日至3月3日每週五、六、日17:00~22:00，秀山街（中華路一段至延平南路）北側車道供行人通行。
四、中山堂周邊管制：2月17日至3月3日每日17:00~22:00酉陽街及延平南路（中華路一段至武昌街一段）封閉。
◼停車管制
2月17日（開幕日）14：00~24：00成都路（中華路一段至西寧南路）、漢中街（成都路至內江街）停車格取消。
◼YouBike管制
(1)中華峨眉街口：2月2日至3月3日全天停用。
(2)捷運西門站(3號出口)、中華路一段21巷口、中華漢口街口：2月2日至3月3日16:00~22:00停用。
(3)捷運西門站(2號、5號出口)：2月17日至3月3日16:00~22:00停用
◼自行車管制
(1)捷運西門站1號及6號出口2月2日至3月3日自行車架禁止停車。
(2)中華路兩側人行道2月2日至3月3日16：00~22：00請民眾下車牽行，避免人車交織。
◼公車改道
2月17日（開幕日）16：00~24：00西門市場（漢中）站及西門市場（成都）站取消停靠。