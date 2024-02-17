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NBA／Klay Thompson預計「探索」自由市場　湖人等4隊對他感興趣

▲金州勇士射手Klay Thompson在上一場比賽中證明自己，季後可能進入自由市場，而且有球隊對他感興趣。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士射手Klay Thompson在上一場比賽中證明自己，季後可能進入自由市場，而且有球隊對他感興趣。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士射手Klay Thompson在上一場比賽中證明自己，在對上猶他爵士的比賽，Thompson從板凳出發砍下本季新高的35分，賽後總教練Steve Kerr表示，Thompson接下來仍會繼續打替補。《The Athletic》知名記者Shams Charania在節目上聲稱，Thompson季後可能進入自由市場，而且有球隊對他感興趣。

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Thompson在進入這個賽季之前，並未和球隊完成續約，隨著他本季的狀態起起伏伏，最終被教練團拔掉先發、降到了替補。上一場對爵士，他在Stephen Curry失常時挺身而出，三分球13投7中，攻下35分6籃板2助攻。

▲「湯神」湯普森（Klay Thompson）遭勇士下放板凳，近10個賽季以來首次。（圖／美聯社／達志影像）
▲「湯神」湯普森（Klay Thompson）遭勇士下放板凳，近10個賽季以來首次。（圖／美聯社／達志影像）
狂砍35分　Klay Thompson以Manu Ginobili作為榜樣

「你有兩種選擇，可以悶悶不樂，也可以走出去並且做出回應，我認為我做得很好。」Thompson表示，他明白勇士隊還有機會撥亂反正，因此他自己必須將個人的自負放下，「我想到了Manu Ginobili ，他擁有4枚冠軍戒指和一枚奧運金牌，他整個職業生涯時常從板凳席出發的。我認為沒有人會因為他是替補出賽，而看低他的名人堂身份，因為他是真正偉大的球員之一。」

Thompson聲稱昨晚他在比賽開打前接受了替補的身份，對於自己前一場比賽因末節不能上場而發怒、並對助理教練生氣的情況，他向團隊道歉，並很職業的走上球場做自己。

▲Klay Thompson今年夏天約滿，他的父親過往也曾效力湖人。（圖／美聯社／達志影像）
▲Klay Thompson今年夏天約滿，傳聞有湖人、快艇、魔術、熱火4隊對他感興趣。（圖／美聯社／達志影像）
儘管已並非處於顛峰　但仍有球隊對Klay Thompson感興趣

Shams Charania表示， Thompson已經證明了自己仍然可以成為Klay Thompson，因此有些球隊會想要他。「我預計佛羅里達的2支球隊（熱火、魔術），洛杉磯的２支球隊（湖人、快艇）都會對他感興趣，他會測試看看自由市場的。」

過去Thompson和勇士都表明，他們希望能夠延續成就，讓這位偉大的球員能夠在母隊結束生涯。但隨著Thompson在球隊的角色變小，他可能會開始有不同想法。

Kerr受訪時表示，他將繼續會讓Thompson打替補，「但這不意味著這樣的調度會是永久性的。我們會繼續觀察，看看進展如何。他打替補能給我們板凳席帶來一些火力。」

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