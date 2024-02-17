NBA／Klay Thompson預計「探索」自由市場　湖人等4隊對他感興趣

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狂砍35分 Klay Thompson以Manu Ginobili作為榜樣
「你有兩種選擇，可以悶悶不樂，也可以走出去並且做出回應，我認為我做得很好。」Thompson表示，他明白勇士隊還有機會撥亂反正，因此他自己必須將個人的自負放下，「我想到了Manu Ginobili ，他擁有4枚冠軍戒指和一枚奧運金牌，他整個職業生涯時常從板凳席出發的。我認為沒有人會因為他是替補出賽，而看低他的名人堂身份，因為他是真正偉大的球員之一。」
Thompson聲稱昨晚他在比賽開打前接受了替補的身份，對於自己前一場比賽因末節不能上場而發怒、並對助理教練生氣的情況，他向團隊道歉，並很職業的走上球場做自己。
儘管已並非處於顛峰 但仍有球隊對Klay Thompson感興趣
Shams Charania表示， Thompson已經證明了自己仍然可以成為Klay Thompson，因此有些球隊會想要他。「我預計佛羅里達的2支球隊（熱火、魔術），洛杉磯的２支球隊（湖人、快艇）都會對他感興趣，他會測試看看自由市場的。」
過去Thompson和勇士都表明，他們希望能夠延續成就，讓這位偉大的球員能夠在母隊結束生涯。但隨著Thompson在球隊的角色變小，他可能會開始有不同想法。
Kerr受訪時表示，他將繼續會讓Thompson打替補，「但這不意味著這樣的調度會是永久性的。我們會繼續觀察，看看進展如何。他打替補能給我們板凳席帶來一些火力。」