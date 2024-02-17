MLB／賽揚獎強投Bauer想回大聯盟！喊話想加盟美東龍頭金鶯
賽揚獎強投Trevor Bauer因2021年捲入性暴力案，遭大聯盟禁賽停職，最終選擇在2023年以1年合約轉戰日本職棒（NPB）橫濱DeNA海灣之星，目前Trevor Bauer並無合約在身，近日則在社群平台《X》回應球迷是否加盟巴爾的摩金鶯，並表示，「我認為這對球隊來說很有意義，我很樂意在那打球。那將會是很棒的比賽。」
記者張志宇/綜合報導
早在自由市場開市時，Bauer經紀人Rachel Luba就表示，「在大聯盟（MLB）舉行的冬季會議上，Trevor Bauer對於重返大聯盟的前途是光明的，目前已經與多支大聯盟球隊進行交涉，但現在還不方便透露，但也不排除持續為橫濱效力。」
Trevor Bauer在2021年時遭指控性侵女性，被大聯盟處以行政停職，雖檢察官在2022年2月決定不起訴，不過大聯盟仍對Bauer祭出了前所未有的324場禁賽，在經過長達7個月申訴與仲裁後，大聯盟在2022年12月將禁賽場次減少至194場，Bauer在服完球監之後，被道奇隊裁掉，當時並沒有他隊伍願意延攬，最終決定在2023年3月與日職橫濱DeNA灣星隊簽下1年4億日圓合約。
Trevor Bauer生涯在大聯盟累積83勝、69敗、防禦率3.79的成績，在2020年的縮水賽季拿下國聯塞獎，不過因為被捲入家暴案遭大聯盟「默契封殺」轉戰日職，今年球季於橫濱DeNA出賽19場拿下10勝4敗，防禦率2.76的優異成績。
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