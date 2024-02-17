巧妙消失24小時？評韓國瑜是喬王3.0 黃暐瀚：軟中帶硬還有點油
國民黨立院黨團提案邀請行政院長陳建仁，就8年食安問題進行總檢討專案報告，立法院長韓國瑜經「消失24小時」後，確定到19日進行朝野協商，對此，媒體人黃暐瀚指出，第一代喬王是王金平、第二代是柯建銘，韓國瑜現在就是喬王3.0，他巧妙地用消失24小時，同時顧及國民黨團顏面，和自己做為院長首次朝野協商達成的開議日期。
記者林莞茜／綜合報導
黃暐瀚16日晚間在政論節目《關鍵時刻》中表示，國民黨立院黨團原先希望陳建仁17日就到立院報告，因此函請立法院長韓國瑜召集協商，但因為沒開會協調、沒發文，韓國瑜認為太趕，就在下午發朝野謝協商通知，邀請19日進行朝野協商。
黃暐瀚直言，韓國瑜已經是「喬王3.0」，且人格特質與前院長王金平、民進黨團總召柯建銘不一樣，柯建銘比較硬、王金平比較軟，但是韓國瑜是「軟中帶硬，還有點油」。
黃暐瀚提到，15日晚上傳出隔天要協商，韓國瑜直到16日下午4點半才回到立法院，黃直言「院長沒有召開協商給了藍營黨團台階，但也告訴國民黨，立法院現在是韓國瑜當家」；讓黃暐瀚直呼，韓國瑜巧妙地用消失24小時，顧及藍營顏面，同時也保全自己作為院長首次朝野協商的結果，因為說下週一協商是給國民黨團一個面子，因為下週二就正式開議，即便下週一早上朝野協商，還是會在週二開議，不會有任何改變。