欠700萬團費！林大鈞又失聯 WInnER控年代旅遊「搞失蹤」
富國島丟包案引起社會關注，越南地接社WInnER控訴年代旅遊林大鈞欠下700萬團費，本來承諾會付款，但近兩天越南地接社WInnER負責人唐凱稱完全聯繫不到人，呼籲年代旅遊還款。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，所有台灣遊客在出團數個月前便向年代旅遊繳清每人四萬至七萬的團費，結果有人在台灣就被丟包，出團前才發現機票都沒訂；有人到當地發現飯店和餐廳跳票，連能否回台灣的航班都成問題。由於年代旅遊連包機費用都沒有付，一度造成旅客難以回台。目前最新進度為越南官員介入調查，我國觀光署則勒令年代旅遊停業3個月並禁止出團。越南地接社WInnER指出，出團前林大鈞就應該付700萬元的團費給地接社，然而自己只收到70萬，認為對方惡意積欠。
唐凱指出，自己去年7月才透過介紹認識林大鈞，過去從未聽過對方名號，直到這次和另外三間旅行社被年代旅遊欠款，才得知林大鈞先前曾欠峴港業者很多錢，且業者等了好幾年都沒收到相關費用，擔憂欠款難以討回。
他表示年代旅遊這次找了四家越南的地接社，而他自己接到292名遊客，但光他自己便被積欠700萬元，其他地接社則不清楚積欠多少款項，越南地接社會曝光此事，也只是想拿回錢而已。
目前富國島丟包案已由政府介入調查，本週預計要出團的旅客到機場時也被攔截。16日林大鈞親自寫聲明，指出後續無法處理，無法賠客人錢，也無法履行出團，且觀光署也祭出停業處分，所以品保協會依照規定公告褫奪會籍。