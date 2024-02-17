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富國島丟包旅客！年代旅遊無團可出　「4類受害者」這樣申請理賠

▲針對富國島丟包案，觀光署昨天勒令年代旅遊暫停出團，品保協會公布最新受理申請理賠方式。（圖／VinWonders越南珍珠樂園）
▲針對富國島丟包案，觀光署昨天勒令年代旅遊暫停出團，品保協會公布最新受理申請理賠方式。（圖／VinWonders越南珍珠樂園）

記者李琦瑋／台北報導

年代旅遊（美加國際旅行社）因與越南地接社出現款項糾紛，導致台灣旅客於過年期間遭丟包越南富國島。對此，交通部觀光署昨（16）日勒令年代旅遊暫停經營旅行業業務3個月，造成後續約430名已經付清團費的旅客，無團可出，中華民國旅行業品質保障協會昨天除宣布將年代旅遊「出會」外，也公布「4類受害者」最新申請理賠方式。

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觀光署昨天宣布，發現年代旅遊對外積欠債務逾千萬元，且富國島旅行團因積欠團費，導致旅客權益受損，即日起勒令年代旅遊停止經營旅遊業務3個月。

品保協會隨即也宣布，美加國際旅行社於2024年2月16日表示因公司財務困難無法履約，經交通部觀光署勒令停業，為防止旅客權益受損情事發生及擴大，並維護交易安全，符合品保協會章程「有重大喪失債信情事尚在繼續中」，即日起公告出會，意即不再是品保協會會員。

品保協會提到，已成立專案小組，30天內受理旅客相關糾紛申訴，請詳品保協會網站上相關表格及說明，並公布受到年代旅遊影響，「4類受害者」最新申請理賠方式。

團體旅客

美加國際旅行社依規定投保新台幣1000萬元履約保證保險保單，由旺旺友聯產物保險公司承保，團體旅遊旅客請填寫「旅行業履約保證保險理賠申請書」並檢附相關單據正本向旺旺友聯產物保險公司申請理賠，同時也影印一份交由品保協會。

品保協會表示，相關申請書會於近日於品保協會官網陸續公告，或旅客可以電話詢問品保協會如何索取申請書和保險窗口聯繫方式。

已付清團費但尚未出發的旅客

已向年代旅遊付清團費／繳付訂金，但尚未出發的旅客，若是以信用卡刷卡付款，請另向信用卡發卡銀行申請將該筆款項列為爭議款，同時備妥當初代收轉付收據、契約書、刷卡紀錄、匯款紀錄等。後續其他問題，亦可向品保協會詢問。

在越南已另外支付720美金的旅客

建議可向信用卡發卡銀行申請列為爭議款，若不能列為爭議款，則一樣填寫「旅行業履約保證保險理賠申請書」，並檢附當時刷卡簽單（或刷卡證明）。

非團體旅遊的其他消費者

品保協會提到，非團體旅遊的消費者，協會自公告日起30日內受理申訴，請填寫申訴表並檢附相關單據影本以E-MAIL或郵寄提出申訴，品保協會收件後盡速召開協調會。

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