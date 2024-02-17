MLB／達比修相隔5個月首次投球！猛飆150速球 坦言「有些緊張」
MLB聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有，在今（17）日的春訓實戰投打練習（Live BP）首次亮相，面對6名打者沒有被敲出安打，投出1次三振和1次四壞球。37歲達比修有坦言，從早上開始就感到有點緊張，特別是面對右手打者，很怕砸到自己的隊友。
記者路皓惟/綜合報導
達比修有在實戰投打練習投了31球，其中13球為好球，儘管他控球不理想，但最快球速達到153公里，他表示自己一直覺得有點緊張，「我不太擅長實戰模擬投球，尤其是對右手打者，總是有一種不能打到打者的感覺，而且還是我的隊友，所以我一開始就有點無法專注。」
上個賽季達比修有因骨刺問題提前關機，這是他自去年8月以來的第一次投球，對於首次投球就投出150公里球速，達比修有表示：「我本來想提高球速，但實際上現在還沒辦法專注於球速，但一開始兩顆球就讓我有些疑惑，覺得控球有點不對勁，所以我只能先專注於修正控球。」
對於下一次的準備，達比修有表示希望能把狀態提升，「下一次我想更接近先發的狀態，也希望能更好地準備好身體和心態。」已經是大聯盟資深球員，達比修有說：「我認為春訓最重要的就是保持活力，希望沒有任何疼痛。」
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