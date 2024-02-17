承保年代旅遊履約保證險！旺旺友聯：還未達理賠條件且保額恐不夠
年代旅遊（美加國際旅行社）過年期間丟包逾百名台灣旅客在越南富國島，還有約430名旅客已付清團費，卻面臨無團可出，由於年代旅遊有投保1000萬元的請「履約保證保險」，中華民國旅行業品質保障協會開放理賠申請。不過，承保的旺旺友聯產險副總經理暨發言人潘少昀今（17）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，目前還不符合理賠條件，要旅行社經營不善結束營業才會啟動，而且以目前來看，保額1000萬元恐怕也不夠賠，這是年代旅遊所有團客共用保額，最後理賠也是所有旅客共同平攤。
記者顏真真／台北報導
潘少昀表示，目前年代旅遊還未符合「履約保證保險」啟動理賠條件，包括金管會保險局也評估，目前只是財務有問題，還沒有結束營業，但由於現在年代旅遊財務已被凍結，又不能出團，也被踢出品保協會，內部評估最後仍可能啟動理賠。
他強調，「履約保證保險」保障對象是遊客，遊客付了錢，沒得到相對應東西，旅行社因財務問題而結束營業，旅客求償無門時，「履約保證保險」就會啟動理賠。不過，年代旅遊投保的保額只有1000萬元，這保額是年代旅遊所有旅客共同保額，也就是說，即便最後啟動理賠，申請理賠不只富國島的旅客，可能還有年代旅遊其他團客，保額是共同平攤，內部評估旅客求償金額會超過千萬元。
至於是否有向年代旅遊負責人林大鈞了解情況？潘少昀說，「連主管機關都連絡不到，他更不可能理我們」，對於事前是否有聽說年代旅遊財務狀況，他表示，沒那麼清楚。
不過，潘少昀也強調，要啟動「履約保證保險」必須旅行社因財務問題結束營業，就是倒閉，目前只是財務問題被要求暫停出團，就算被勒令停業3個月，也不符啟動理賠條件，除非結束營業，即關掉旅行社帳戶、撤銷執照，因此，目前這案子可能會拖很久，目前品保協會只是先開理賠申請窗口，能否啟動理賠還要視事件後續發展。