「金融債」是什麼！連台積電也長抱　國內這檔月月配人氣也爆棚

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根據台積電2023年度前三季合併財務報表顯示，其所持有的公司債中，前10大標的皆為金融債，也讓投資人關注到，想要跟著台積電腳步布局資產配置的話，金融債可能就是選項之一。
而國泰10Y+金融債ETF 00933B是目前市場上少數以金融債為主的債券ETF，因為15元發行價相對親民，因此從掛牌到2月1日，才3個多月的時間，受益人數就突破7萬人，截至2月5日已達79,529人。而00933B在去年10月19日掛牌、累積了3.5個月的債息之後，日前公布首次配息0.23元，換算單次配息率達1.36%，未來更將展開「月月配」機制，其除息交易日為2月27日，想參與配息的投資人最後買進日為2月26日。
國泰10Y+金融債ETF 00933B基金經理人鍾郁婕指出，00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數持有成分債發行機構皆為全球重要金融巨頭，打包一籃子金融債，發債機構包括美國銀行、摩根史丹利、高盛、摩根大通、富國銀行、花旗、三井住友銀行、三菱日聯、巴克萊銀行和匯豐等，且皆為台積電財報中主要持債的發行公司，顯示專業法人亦看好國際金融領導品牌發債的可靠性和低風險，值得長期持有，且00933B持有基金的投資範圍遍及全球，國家分布包含美國、英國、日本、瑞士等，囊括眾多優質金融企業，降低單一國家風險。
鍾郁婕表示，根據1月美銀經理人調查顯示，經理人預期未來一年短年期債券收益率趨於下降比率，由前期的87%攀高至91%，該比率創下2001年以來新高，看好未來債市表現相當明確，同時各債券類別收益率仍皆高於近5年平均值，顯示債券收益率依舊具備吸引力。目前債券價格處相對低檔，投資人可以透過金融債ETF，成為這些大到不能倒的金融機構「債主」，輕鬆跟著法人搶先卡位降息行情，有機會先賺債息、再賺價差。