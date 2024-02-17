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「手機降價最多」最新排行榜出爐！這款旗艦機累積價差竟逼近2萬

▲最新「手機降價最多」Top15出爐，名單中，三星新舊機型占降價榜8席最多。（示意圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲最新「手機降價最多」Top15出爐，名單中，三星新舊機型占降價榜8席最多。（示意圖／NOWnews今日新聞製圖）

記者鄭妤安／台北報導

最新「手機降價最多」Top15出爐，名單中，三星新舊機型占降價榜8席最多，月降價最多2700元的機型，是當月上市的平價新機Galaxy A25。若從總降價金額來觀察，摺疊機龍頭三星旗艦機型Galaxy Z Fold5（12GB/512GB）累積降最多，高達一萬八的價差。

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連鎖通信行傑昇通信透過統計今年1月手機銷售價格，名列出最新「手機降價最多」名單，各個單機降幅在2%至26%不等。名單中，以三星新舊機型占降價榜8席最多，月降價最多2700元的機型，是當月上市的平價新機Galaxy A25，兩規格容量6GB+128GB與8GB+128GB分別為降價冠亞軍，前者也是單月降幅26%最多的機型，具備3+1鏡頭、6.5吋大螢幕及5000mAh大電量，免萬元就能買到。傑昇通信說明，新機在經歷上市活動後，又接續迎接農曆春節前的促銷，才會有超過2成的調降空間

再從總降價金額來觀察，1月降價排行榜上，以摺疊機龍頭三星旗艦機型Galaxy Z Fold5（12GB/512GB）累積降最多，將近一萬八的價差，降幅高達三成，主要原因是由於銷售方案多元及通路促銷活動加持，都讓價格不再高不可攀，加上不斷優化的軟硬體規格，使用者滿意度直線上升，也刺激不少新用戶趁勢入手體驗，促進摺疊機普及率越來越高。

價格鬆動超過千元以上，也是降價榜上唯一的iPhone 15 Pro Max（1TB），一月再降價1910元，累積就有5510元的降價金額，月降幅9%，是目前iPhone 15系列中降價最多的；不過，傑昇通信坦言，iPhone 15系列雖不斷降價促銷，對於台灣智慧型的手機市場銷售量難以提振的關鍵，還是在使用者偏好及高容量本身貨況不多，即便市場價格整體降價，也未必能買到。

而面對緊鑼密鼓的新機潮，榜上累積總降價金額超過萬元的還有Sony Xperia 1 V（12GB/256GB），累積總降價金額1萬200元，另一規格12GB+512GB在活動促銷下也有9600元的價差出現。定位在中高階機型的OPPO Reno11系列新機，全產品線也在降價榜上，單月價差也有超過1500元的降價金額，適合春節換機；去年十月推出的OPPO Find N3 Flip體驗升級，是首款有長焦鏡頭的小摺疊，提升後的軟硬體配置相對耐用，目前通路有5600元的降價，建議民眾可趁促銷時購機較划算。

傑昇通信分析，今年1月適逢年農曆春節前夕，包含三星、OPPO都有新機登台，不僅旗艦機價格再下探，中階及入門機型優惠也不少，加上通路平台年前折扣，都加速春節換機買氣。

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