「手機降價最多」最新排行榜出爐！這款旗艦機累積價差竟逼近2萬

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再從總降價金額來觀察，1月降價排行榜上，以摺疊機龍頭三星旗艦機型Galaxy Z Fold5（12GB/512GB）累積降最多，將近一萬八的價差，降幅高達三成，主要原因是由於銷售方案多元及通路促銷活動加持，都讓價格不再高不可攀，加上不斷優化的軟硬體規格，使用者滿意度直線上升，也刺激不少新用戶趁勢入手體驗，促進摺疊機普及率越來越高。
價格鬆動超過千元以上，也是降價榜上唯一的iPhone 15 Pro Max（1TB），一月再降價1910元，累積就有5510元的降價金額，月降幅9%，是目前iPhone 15系列中降價最多的；不過，傑昇通信坦言，iPhone 15系列雖不斷降價促銷，對於台灣智慧型的手機市場銷售量難以提振的關鍵，還是在使用者偏好及高容量本身貨況不多，即便市場價格整體降價，也未必能買到。
而面對緊鑼密鼓的新機潮，榜上累積總降價金額超過萬元的還有Sony Xperia 1 V（12GB/256GB），累積總降價金額1萬200元，另一規格12GB+512GB在活動促銷下也有9600元的價差出現。定位在中高階機型的OPPO Reno11系列新機，全產品線也在降價榜上，單月價差也有超過1500元的降價金額，適合春節換機；去年十月推出的OPPO Find N3 Flip體驗升級，是首款有長焦鏡頭的小摺疊，提升後的軟硬體配置相對耐用，目前通路有5600元的降價，建議民眾可趁促銷時購機較划算。
傑昇通信分析，今年1月適逢年農曆春節前夕，包含三星、OPPO都有新機登台，不僅旗艦機價格再下探，中階及入門機型優惠也不少，加上通路平台年前折扣，都加速春節換機買氣。