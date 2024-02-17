今天補班好痛苦！她急問「年後到職也要嗎」　彈性放假爭議一次看

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其他網友回應，「理論上如果妳2月15日入職，是不需要補2月8日的班，但建議還是詢問公司吧」、「我們公司新人這樣是不需補班的，因為那是妳到職日前的事情，建議可以報道時順便再和人資確認哦」，也有人說，「按照法規，需上班，按照公司，有些公司會接受不補班」。
勞動部說明，2月8日原是工作日，但因為配合春節連假而彈性放假，因此2月15日原是假日卻要補班，多數公司實施「8週彈性工時」將休息日與工作日對調，因此週六在行事曆上是被列為工作日，而非加班日，所以新進員工應按照公司行事曆上班；另有許多人因為「補班日」這個名稱而混淆，認為自己沒有休到假就不用補，但並非如此。
勞動部已經指定比照政府機關辦公日曆表出勤及休假的行業，可以適用「8週彈性工時制度」，但事業單位還是要先經過工會或勞資會議同意，才能合法實施8週變形工時，並以「1日換1日」的方式，將勞工週六的休息日與工作日跨週進行對調，就不受每7日應休息2日「一例一休」的限制。
🔴104人力銀行認為還能細分為3種狀況來探討：
📌狀況1：公司依政府機關行事曆上班、已合法申請「變形工時」
若企業乃依照政府行政機關辦公日曆表排定工作日，並且也經「有工會者經由工會同意、如事業單位無工會，則經勞資會議同意」的標準程序，將工作日與休息日調整互換，則新進員工即便在彈性放假後才正式到職，依然要配合公司的行事曆一同補班。
因此，即便員工是在彈性放假後才到職上班，俗稱的「補班日」當天仍因上班，並且公司不須給付加班費。
📌狀況2：公司未實施「變形工時」，依法休息日上班應給付加班費
若公司並未實施「變形工時」，屬於與員工固定約定週一至週五出勤、週六（休息日）和週日（例假）休假的「週休二日」作法，依法勞工在每7日中應有2日的休息，其中一日為休息日、一日為例假。
此種狀況如發生時，以2024的春節連假為例，2月17日星期六為補上班日，公司若要求員工此日也得「補班」，則視同休息日加班，雇主應依《勞動基準法》第24條的規定給付加班費。
休息日加班費計算方式：（平日時薪 x 2小時 x 4/3）＋（平日時薪 x 6小時 x 5/3）
📌狀況3：員工於彈性放假後直接離職，需要補上班嗎？
員工預計在過年連假後離職，但是已於假期間配合公司彈性休假，該怎麼計算？若公司已實施8週變形工時、並依政府機關行事曆出勤，則因員工已在年後離職，在「補班日」發生的2月17日則不需補提供一天勞務（因是依據公司的行事曆執行工作，結算日至離職當天），公司也不可要求2月17日以特休、或薪水折抵，否則將違反法規。
但若公司未完成8週變形工時（或為採用）的程序，2月8日為單方面宣告「免上班」，則離職員工在2月17日也不須特定回任補班，公司也不可要求另外補上班一天、延後離職日期，或將2月8日的薪水扣除。
🔴常見爭議
📌應為彈性放假日、但被要求加班
由於「彈性放假日」和「補班日」其實多數是將「工作日」和「休息日」對調，因此薪水計算模式則比照日常作法即可。常見爭議應為「應為彈性放假日、但被要求加班」，若雇主要求勞工於該日出勤，則薪資計算方式應比照「休息日加班費率」計算：
1、工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額另再加給1又1/3以上。
2、工作2小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給1又2/3以上。
3、工作超過8小時者，按平日每小時工資額另再加給2又2/3以上。
勞工若對於加班費計算有疑義，可至勞動部加班費試算系統查詢。
📌比照政府行事曆、卻未合法完成「8週變形工時」的程序
法規上的「彈性工時」可實施的企業必須是「指定適用的行業」，此外在實施前仍要經過工會（或勞資會議）的同意，才可於公司內公告實施，目前部分工時勞工也不適用。
很多企業是在「未取得勞工同意」的情況下直接施行，等於未合法完成「變形工時」程序，因此若直接要求員工於補班日出勤，應給予休息日加班費（而且彈性放假日因未完成變形程序，該日所有員工理應出勤）。
104人力銀行提醒，公司務必按照規範程序才可施行「8週彈性工時」，如未完成程序卻直接要求員工於「補班日」上班，於法應視同加班，應該另外發給員工加班費，否則恐有違法疑慮，可開罰2萬至100萬元。