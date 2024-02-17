缺彈藥！烏軍撤離烏東重鎮阿夫季夫卡　BBC分析「短中長期」影響

我是廣告 請繼續往下閱讀
而以中期影響來說，俄烏雙方的軍事及人口規模差異越來越明顯，而俄羅斯在阿夫季夫卡的進展也非一朝一夕就能實現，自去年10月以來，莫斯科就對阿夫季夫卡發動了一波又一波的攻擊，儘管過程中損失了數千名士兵，但莫斯科幾乎立即就補上了，令基輔沮喪的是，烏克蘭一直無法突破俄羅斯在其他地方的防禦工事。
最後，長期影響的角度，烏克蘭以前也曾遭遇過類似的挫敗，尤其是在2022年夏天，當時裝備精良的俄羅斯部隊包圍了利西昌斯克（Lysychansk）和北頓涅茨克（Severodonetsk）等城市，不過隨後西方軍援的湧入，當年的局勢在下半年發生變化，赫爾松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）等地區陸續獲得解放。
然而，現在的戰況已與當時不同，全球政治對戰場的影響越來越大，西方援助的遲緩，直接導致了烏克蘭在阿夫季夫卡的撤退，重要盟友-美國援助卡關之際，其他盟國還在努力填補缺口，這意味著烏克蘭不得不定量配給彈藥並控制士氣低落，阿夫季夫卡很可能不是基輔正在考慮的唯一撤軍點。
蒲亭仍然對於拿下烏克蘭野心勃勃，在這種威脅前景下，要麼西方恢復團結、繼續試圖阻止這場戰爭，要麼就是各界對烏克蘭永遠無法贏得這場戰爭的懷疑加劇，儘管烏軍在阿夫季夫卡和其他地方，都已表現出了非凡的防禦能力。
更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。