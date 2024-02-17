與台斷交衝擊宏都拉斯蝦農！恐4萬人失業　市長警告或發生暴動

缺彈藥！烏軍撤離烏東重鎮阿夫季夫卡　BBC分析「短中長期」影響

▲烏克蘭總統澤倫斯基去年年底曾赴阿夫季夫卡視察戰況。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭總統澤倫斯基去年年底曾赴阿夫季夫卡視察戰況。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

烏克蘭軍方當地時間16日宣布，撤離烏東戰略城鎮阿夫季夫卡（Avdiivka），也是近數個月以來，烏軍再次丟失重要領土。外媒分析，由於連續數個月的襲擊，加上烏克蘭軍隊人數不足、軍備都不足，阿夫季夫卡的屍首恐怕意味著更廣泛的衝突。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《BBC》報導，以短期影響來看，對烏克蘭而言，最迫切的問題是士兵能否活著離開阿夫季夫卡，畢竟他們正遭到來自四面八方的攻擊，俄軍也切斷了主要的補給路線，何況俄羅斯在該地區聚集了大量訓練有素的戰機，據說每天向烏克蘭陣地投擲多達60枚炸彈。

而以中期影響來說，俄烏雙方的軍事及人口規模差異越來越明顯，而俄羅斯在阿夫季夫卡的進展也非一朝一夕就能實現，自去年10月以來，莫斯科就對阿夫季夫卡發動了一波又一波的攻擊，儘管過程中損失了數千名士兵，但莫斯科幾乎立即就補上了，令基輔沮喪的是，烏克蘭一直無法突破俄羅斯在其他地方的防禦工事。

最後，長期影響的角度，烏克蘭以前也曾遭遇過類似的挫敗，尤其是在2022年夏天，當時裝備精良的俄羅斯部隊包圍了利西昌斯克（Lysychansk）和北頓涅茨克（Severodonetsk）等城市，不過隨後西方軍援的湧入，當年的局勢在下半年發生變化，赫爾松（Kherson）、哈爾科夫（Kharkiv）等地區陸續獲得解放。

然而，現在的戰況已與當時不同，全球政治對戰場的影響越來越大，西方援助的遲緩，直接導致了烏克蘭在阿夫季夫卡的撤退，重要盟友-美國援助卡關之際，其他盟國還在努力填補缺口，這意味著烏克蘭不得不定量配給彈藥並控制士氣低落，阿夫季夫卡很可能不是基輔正在考慮的唯一撤軍點。

蒲亭仍然對於拿下烏克蘭野心勃勃，在這種威脅前景下，要麼西方恢復團結、繼續試圖阻止這場戰爭，要麼就是各界對烏克蘭永遠無法贏得這場戰爭的懷疑加劇，儘管烏軍在阿夫季夫卡和其他地方，都已表現出了非凡的防禦能力。

更多「俄烏戰爭風雲錄」相關新聞。

蒲亭政敵納瓦尼獄中猝逝！昨視訊出庭聽證會影像曝　看似精神良好

俄羅斯異議人士「蒲亭眼中釘」納瓦尼獄中逝世！克宮尚未說明死因

烏克蘭砲彈短缺陷苦戰　白宮警告：烏東重鎮恐落入俄軍之手

納瓦尼之死震驚歐美！俄反對派「喪失希望」　遺孀：蒲亭必須負責

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞