理財教育好時機！銀行傳授新春紅包放大術　可善用3大投資工具

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針對不同學齡的孩子，北富銀建議家長在兒童帳戶資產規劃上也要與時俱進，根據孩子的理解和風險承受能力的成長進行調整。國小階段因為對金融商品和市場了解不深，可以從最易理解的台外幣定存和儲蓄險切入，幫助小朋友了解本金和利率之間的關係，也是相當適合進行紅包理財的入門工具。
到了國高中階段，就可以帶著孩子嘗試定期定額投資，將壓歲錢結合每月零用錢，透過每月分批買進的方式降低市場波動風險，不僅能透過持續投入享受時間複利，穩健達成理財目標，也能讓小朋友即早接觸理財，養成紀律投資的好習慣。若孩子想體驗ETF，像數位理財工具「奈米投」具有低門檻、0手續費的特性，只要新台幣1000元就可以投資10檔至15檔ETF，在分散風險的同時，還有專家經理人協助即時根據市場趨勢調整投資組合配置。
若想投資基金，也可以選擇基金定期定額專案，每期最低金額只需新台幣3000元，甚至免申購手續費，申購滿兩年更免收贖回手續費，家長可藉此鼓勵子女堅持長期投資，培養理財必備的紀律和耐心。
如果已到大學階段，可以自主運用的金錢更多，也更了解市場運作及金融商品趨勢，銀行建議，也可將資金投入較大額的單筆基金或海外債券商品，把握今年降息前較高殖利率的利基進行中長期理財佈局，透過多元資產配置降低風險及提高整體獲利。
不僅兒童要懂理財，許多高齡長輩拿到的紅包也不少，同樣需要妥適規劃方能善盡兒孫孝敬長輩的心意。北富銀建議，因長輩已進入退休階段，對資產可預期性及穩定現金流的需求提高，可將1/3紅包留作家族聚會或旅遊資金，剩餘紅包則可配置在短天期的投資等級債。
由於短天期投資等級債具有存續期間短，波動相對較低，以及信用風險較低等優勢，在發行機構不違約的前提下，債券具有固定配息與到期返還面額的特性，即使到期前的債券價格有所波動，但只要繼續持有，不但持有期間可以享有穩定的現金流，到期時也可以拿回可預期的面額，很適合長輩進行短期資金理財之用。
不過，銀行也提醒，投資必然伴隨風險，除了透過定期定額方式分期投入，降低資金受當前市場波動的影響程度外，亦可嘗試建立多元投資組合，把紅包錢分散在不同的投資產品或標的上，避免過度集中某類產品，才能達到用小錢滾大錢，穩健放大紅包的目標。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。