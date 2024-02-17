台北燈節「眾神花燈」太詭異！眾人嚇壞狂罵 驚嚇喊：這什麼鬼？
2024台北燈節「龍躍光城」，今（17）日晚間將迎來第二階段亮燈，展區橫跨捷運西門站至北門站一帶，今年共設置123座燈組，北市府預計將有300到400萬人次造訪，不過有民眾提前到場，發現其中一盞花燈為眾神肖像，但模樣略為詭異，上傳到網路上後，遭網友大酸「提前中元普渡？」、「這是元宵節還是中元節」、「這什麼鬼」。
記者林莞茜／綜合報導
台北市府觀傳局自2017年舉辦「台北燈節」將燈節舉辦場地與城市街道、商圈及在地特色整合，主視覺以祥龍為要角，今年提前於農曆春節前就讓民眾及旅客感受年節氛圍，一路從2月2日起延續到3月3日元宵節後，展期長達31天，預計將吸引300到400萬人次造訪觀賞花燈作品。
台北燈節規劃兩階段亮燈，第一階段為光環境及西門展區部分燈組，17日將迎來重頭戲全區燈組及展演活動，包括「城現光龍主燈秀」，也將於17日晚間6時亮燈展演；不過有民眾提前前往觀賞時，發現一組眾神肖像的花燈相當詭異，配上燈光後顯得更加嚇人，發上網後也引發網友熱議，疑問「這是元宵節還是清明節」，更表示「看完屏東燈會、新營波光節、月津港燈節，再回到台北看台北燈會，整個笑死，台北整個大輸」。
眾多網友留言表示「這是中元普渡吧」、「遊地府喔」、「感覺在體驗18層地獄」、「像靈堂....」、「如果他的目的是嚇死人或是笑死人，那他達到了」，紛紛認為可以一直展示到清明節以及農曆七月。