今日必吃／被無菜單料理耽誤的雞湯店！真開雞湯專賣　魔獸也去過

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此雞湯選用台灣在地知名優質雞來製作，像是馥桂雞或者是金璟雞等，做法是會先用整隻公雞經6小時來熬煮成濃滑雞湯，再拿此熬出的雞湯與母雞燉煮2小時，即是上桌的一整份雞湯。湯頭滋味鮮醇濃郁，卻又不會膩口，讓人很容易吃完又會再想續湯。因為雞湯表現太突出，還有網友戲稱「L.C Française 法租界」是「被無菜單料理耽誤的雞湯店」，且也因為雞湯真的太紅，業者還在復興南路上開了雞湯專賣店「十年一湯-黃金雞湯專賣」。
而「L.C Française 法租界」新一季的菜單中更添了無比創意，竟拿雞佛來製作日本小吃「章魚燒」，主廚Adam提到，他想讓顧客從他的菜色中憶起台灣人從小吃到大的回憶中美味，因此此次用滋補的雞佛來替代章魚塊，並以高雄大樹產的麻油來煎烙，再加上現刨的柴魚片與松露片，相當高檔且講究，還佐上特調醬與美乃滋，那獨有的微微「爆漿」口感，就連原本對雞佛懼怕的同桌友人，也能下口且覺得有趣。
Adam很擅長翻玩料理，就像套餐中的主食「控肉飯」，裡頭那塊柔嫩的五花肉，除了有因長時間滷煮而有的醬香之外，還加入一點孜然，刻意製造出衝突感，搭著現煎半熟太陽蛋，十足重口味，而米飯也都選用在地好米來炊煮，拿捏出恰到好處的熟度，保水富有Q度的嚼感，就像許多吃過的饕客們分享的，這碗飯雖然是餐宴中很後面才上桌，但是美味度讓人即便再飽也都還吃得下。
📍店家資訊
店名：L.C Française 法租界
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷45-2號
電話： 0965-515-181
營業時間：12:00~15:00、18:00~22:00
公休日：無
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