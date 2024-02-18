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今日來講股／元宵變盤？中小股竄出頭　分析師爆台積電買進價位點

▲針對新一周台股，有分析師認為中小型股可望竄出頭，至於台積電逢低買進的價位點，認為670元到680元可分批佈局。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲針對新一周台股，有分析師認為中小型股可望竄出頭，至於台積電逢低買進的價位點，認為670元到680元可分批佈局。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

本周台股金龍年順利開紅盤，但昨（16）日漲勢暫歇，大盤下跌37.32點，跌幅0.2%，指數收在18607.25點，權值王台積電也熄火，投資人關注新一周台股如何操作？尤其時間接近元宵節，過去多有「元宵變盤」的說法。為此，有分析師認為變盤可能性不大，整體格局還是偏多，但要關注現在美元指數偏高，且月底有輝達財報與MWC展，可望再帶動AI漲一波，只是短線上漲多拉回震盪難免，新一周中小型股可望竄出頭，至於台積電逢低買進的價位點，分析師認為670元到680元可分批佈局。

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針對本周台股龍年開紅盤大漲500多點，但第二個交易日卻回落跌37點，啟發投顧分析師容逸燊回應《NOWnews今日新聞》提問時表示，農曆年台股休市期間，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）正在尋求籌措數兆美元的資金，以重塑全球半導體產業，希望需求台積電的協助，而台積電ADR這段期間也大漲逾10%，使台股龍年交易首日就貢獻大盤400多點，因此16日台積電震盪休息「還可以接受」。

容逸燊指出，16日量能維持在4000多億元，其實只要台股量能穩住，今年上半年多方行情沒有太大問題，只是現階段的風險在美元指數偏高、公債殖利率回升，美國1月CPI降溫不及預期，預期這個利空可能會反應個一兩周才會告一段落。

容逸燊也說，目前市場預估美國聯準會5月降息的機率低於6成，下探到3成左右，因此短線上美股會開始震盪，接下來還要注意輝達財報，以及月底的MWC展，可望帶動AI再走一波。他說，龍年缺口18150點還沒有完全封閉，因此短期還是有很強的走勢。

至於台積電短期大漲後有震盪，容逸燊表示，台積電今年EPS預估36到37元，本益比20倍來算，現在距離目標價720到725元還有一段距離，雖然現階段短線漲多回落一些，但仍有多方行情可以期待，台積電過去歷史高點在688元，現階段670元到680元就可以分批佈局，以中長線角度，拉回去做低接是可以的。

而投資人關心「元宵變盤」說，他則表示，根據歷史數據來看，過去幾年每年2、3月上漲機率大，來到7成，企業3月年報公布前，通常中小型股都有作夢行情，因此預估在權值大型股漲多拉回之際，台股下周中小型股有機會竄出頭，且目前國際上風險不大，降息也只是延後，正式啟動降息循環之前，整個盤勢仍偏多看待，認為「元宵變盤」的可能性不大。

至於要關注哪些中小型股？容逸燊指出台積電日本熊本廠將開幕，再加上全世界都在試圖建造在地半導體晶圓廠，因此相關供應鏈可望受惠，像是再生晶圓供應商中砂、專做無塵室的漢唐拉回可偏多操作。

另外，AI概念股散熱與機殼可以留意，再來就是月底MWC世界行動通訊大會，網通與光通訊題材也預期有所表現。至於16日表現搶眼的重電，容逸燊認為因為執政黨在國會沒有過半，預期相關政策推行不會像過去那樣順利，建議買黑不買紅、有拉回再進場。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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