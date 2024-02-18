今日來講股／元宵變盤？中小股竄出頭　分析師爆台積電買進價位點

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容逸燊指出，16日量能維持在4000多億元，其實只要台股量能穩住，今年上半年多方行情沒有太大問題，只是現階段的風險在美元指數偏高、公債殖利率回升，美國1月CPI降溫不及預期，預期這個利空可能會反應個一兩周才會告一段落。
容逸燊也說，目前市場預估美國聯準會5月降息的機率低於6成，下探到3成左右，因此短線上美股會開始震盪，接下來還要注意輝達財報，以及月底的MWC展，可望帶動AI再走一波。他說，龍年缺口18150點還沒有完全封閉，因此短期還是有很強的走勢。
至於台積電短期大漲後有震盪，容逸燊表示，台積電今年EPS預估36到37元，本益比20倍來算，現在距離目標價720到725元還有一段距離，雖然現階段短線漲多回落一些，但仍有多方行情可以期待，台積電過去歷史高點在688元，現階段670元到680元就可以分批佈局，以中長線角度，拉回去做低接是可以的。
而投資人關心「元宵變盤」說，他則表示，根據歷史數據來看，過去幾年每年2、3月上漲機率大，來到7成，企業3月年報公布前，通常中小型股都有作夢行情，因此預估在權值大型股漲多拉回之際，台股下周中小型股有機會竄出頭，且目前國際上風險不大，降息也只是延後，正式啟動降息循環之前，整個盤勢仍偏多看待，認為「元宵變盤」的可能性不大。
至於要關注哪些中小型股？容逸燊指出台積電日本熊本廠將開幕，再加上全世界都在試圖建造在地半導體晶圓廠，因此相關供應鏈可望受惠，像是再生晶圓供應商中砂、專做無塵室的漢唐拉回可偏多操作。
另外，AI概念股散熱與機殼可以留意，再來就是月底MWC世界行動通訊大會，網通與光通訊題材也預期有所表現。至於16日表現搶眼的重電，容逸燊認為因為執政黨在國會沒有過半，預期相關政策推行不會像過去那樣順利，建議買黑不買紅、有拉回再進場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。