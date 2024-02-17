陳建仁拜會立法院 韓國瑜熱情接待！笑稱「不用擁抱吧」
行政院長陳建仁今（17）日率副院長鄭文燦、祕書長李孟諺等人到立法院拜會，首站先拜會立法院長韓國瑜，韓國瑜還熱情到一樓親自接待，並陪陳建仁走到二樓。因韓國瑜日前拜會民眾黨團時，熱情擁抱民眾黨團總召黃國昌，韓國瑜今還笑說，「不用擁抱吧」。
記者何哲欣／台北報導
陳建仁接著再拜會國民黨立院黨團，被問到跟韓國瑜談什麼？陳建仁僅說，「我們聊得很開心。」不過黨團總召傅崐萁說，恭喜民進黨在2024年勝選繼續執政，但過去8年有許多民怨，民進黨執政，卻成為少數政黨，呼籲陳揆與行政團隊，要更謙卑面對人民，也希望陳揆像傳道者，讓人民信任，國民黨也會繼續監督。
傅崐萁也質疑，政府日前下令，禁止旅行社再招攬赴中國旅遊團，傅崐萁說，這是準總統賴清德把手伸進行政院，撕毀選前承諾，破壞兩岸和平。
陳建仁說，1月16日台灣已經產生新民意，行政院會好好思考，看怎樣做得更好，過去八年執政若有不足，會努力改善，會多提福國利民法案，也不會因為看守內閣就怠惰，過去八年成果以及未來三個月的規劃，會等施政報告再完整說明。至於兩岸關係，陳建仁說，兩岸之間的和平交流，是國人所盼望，希望兩岸一起努力，維護台海和平發展。