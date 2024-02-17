罕病基金會拒收捐款！王志安發聲了 「捐款和對陳俊翰道歉無關」
民進黨不分區立委候選人、罕病律師陳俊翰2月11日過世，中國前央視記者王志安15日發出道歉信，也表示將捐款100萬日幣給台灣的罕見疾病基金會，不過罕病基金會日前宣布拒絕捐款。對此，王志安今天在社群X發文，對於這樣的結果表示遺憾，王志安說：「會繼續把這筆錢捐出去，幫助那些需要幫助的人」。
記者張嘉哲/綜合報導
罕病基金會日前發表聲明表示「該會於農曆年假前獲台北富邦銀行通知，發現有一筆透過日本公司捐款日幣100萬元（約台幣21萬元），經查詢為王志安先生為該公司（東京風行株式會社）創會人，但基金會經董事會決議，該會應無立場代表台灣120萬身心障礙者，及陳俊翰律師本人接受王先生道歉，而且無法認同侵犯尊嚴者及其道歉與捐助款項之間產生對價關聯，謹此婉拒王志安先生之捐款，並已完成退款。」
對此，王志安今（17）日在社群X發文表達遺憾，王志安說「從新聞上得知，台灣罕見疾病基金會婉拒我的捐款，雖然罕病基金會在年前收到捐款時，還是有發郵件感謝我的善意，也看了我的節目，並知道這筆捐款的來龍去脈，同時寄來收據，在我們看來，本次捐贈在程序上已經完結」。
王志安提到，「因為罕見疾病的治療需要很多錢，台灣健保雖然完善，但罕見疾病仍然有許多藥物和治療項目尚未納入健保，許多患者身患罕見病，無時無刻都在等待社會的善心，從我決定捐款的那一刻起，這筆錢就不再屬於我了，我會繼續把這筆錢捐出去，幫助那些需要幫助的人。」
王志安強調「我的捐款和對陳律師的道歉沒什麼關係，捐款僅就是捐款，沒有其他含意，我也歡迎台灣其他幫助罕見疾病的組織，或其他國家和地區幫助罕見疾病的組織私訊聯繫我，更歡迎讀者幫我推薦，願意接受我這份小小善意的機構」王志安說，他的捐款沒有任何附加條件，也不會公開給對方造成道德壓力，更希望的是，善意能成彌合社會不公和分歧的通路，他會一直努力，不放棄。