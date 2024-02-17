MLB／大聯盟預測Arraez打擊王3連霸　「風之孫」李政厚是大黑馬

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4月才要滿27歲的Luis Arraez，在上季為馬林魚出賽147場，合計574個打數掃出203支安打、包括10轟，進帳69分打點，打擊率0.354，生涯至今2度入選明星賽，拿下2座銀棒獎，此外在2022年就是Luis Arraez以打擊率0.316，阻止了洋基強打「法官」Aaron Judge想拿下全壘打、打點、打擊率「三冠王」的霸業。
本次評選符合黑馬的條件，則為去年沒進打擊率排名前20，或是過去2年沒進前5的打者，有望成為黑馬的人選分別為舊金山巨人李政厚、皇家Bobby Witt Jr.、Adley Rutschman、科羅拉多洛磯Nolan Jones、遊騎兵Evan Carter。
對於李政厚將成為國聯打擊王黑馬，記者Brian Murphy則分析，「李政厚的實力是否能成韓職轉換至大聯盟仍有待商確，與他在去年球季接受左腳踝手術後的運動能力是否衰退？但任何人都不該懷疑他的打擊能力。年僅25歲的他在韓職7年平均打擊率為0.340，去年的0.318是他生涯最低。」
值得一提，李政厚的打擊以「contact（控制球棒技巧）」能力聞名，是一名很難被三振的打者，美媒《FanGraphs》則預測李政厚本季繳出0.291打擊率。
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