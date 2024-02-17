MLB／大谷翔平專注打擊恐難奪國聯MVP？美媒稱：失去雙向威脅能力
日籍二刀流球星大谷翔平近日在洛杉磯道奇的打擊訓練中，狂敲超遠距離全壘打製造許多話題，令外界相當期待他下屆表現。然而，有美國媒體近日在針對國聯MVP的預測進行討論，認為專注打擊的大谷翔平在缺少投手方面的數據後，可能失去雙向威脅的能力，要和阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、貝茲（Mookie Betts）等人爭奪國聯MVP難度也將提高。
記者林之越/綜合報導
根據美國媒體《NESN》的預測，認為目前最有機會拿下新賽季國聯MVP的球員是亞特蘭大勇士的外野手Ronald Acuna Jr.，而和大谷翔平同隊的Mookie Betts還有弗里曼 （Freddie Freeman）則分別位居預測榜上的第2和第3。
美國媒體分析認為，由於大谷翔平遭遇傷勢，所以下賽季將會專注於打擊，同時也失去了他雙向能力的優勢，再加上轉戰道奇後，將和去年國聯MVP得主Ronald Acuna Jr.共同競爭，難度會再上升。
大谷翔平上賽季在打擊端繳出3成04打擊率，敲出44轟、95分打點還外加20次盜壘；投球部分則繳出10勝5敗，防禦率控制在3.14，共飆167次三振，最終以全票拿下美聯MVP。
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