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沒有10萬印度移工！勞動部：人數、行業由台灣決定　挑選條件曝光

▲台灣與印度完成MOU簽署，確定引進印度移工來台，勞動部今（17）日再次強調，無10萬名印度移工來台之情事。（示意圖／Unsplash圖庫）
▲台灣與印度完成MOU簽署，確定引進印度移工來台，勞動部今（17）日再次強調，無10萬名印度移工來台之情事。（示意圖／Unsplash圖庫）

記者李琦瑋／台北報導

台灣昨天與印度以視訊方式簽署合作備忘錄(MOU)，確定引進印度移工來台，未來可能先做小規模試辦。勞動部勞動力發展署長蔡孟良今（17）日表示，MOU明定印度移工開放行業及人數由我方決定，絕無10萬名印度移工來台的錯誤資訊，後續會召開勞工工作層級會議，討論移工來源地區、評估資格、招募方式等。

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蔡孟良指出，台灣跟印度政府為了強化雙邊勞工合作關係，歷經多年協議，昨天經過雙方代表以視訊方式，正式簽署MOU，條文中明定，未來台灣要引進的行業及人數，完全都由台灣決定，絕對沒有10萬名印度移工來台的錯誤說法；後續會依照相關程序召開勞工工作層級會議，討論要開放的行業及人數，還有移工來源地區、評估資格、招募方式等等。

蔡孟良表示，台灣面臨高齡化、少子化，勞動人口縮減，影響產業發展，如製造業、營建業、農業、家庭照顧上的需求也日益增加，因此，移工需求勢必成為重要議題。

蔡孟良說，但我國現行移工來源國受限越南、印尼、菲律賓及泰國等4國，國內雇主團體長期籲請政府正視移工來源國受限風險，立法院也要求積極開發新興移工來源國，再加上印度勞工赴海外工作人數已達1,800萬人，包括德國、義大利、中東、新加坡、馬來西亞等，都有很多印度移工在當地工作，日本也在2023年簽署MOU、韓國正在洽簽中，皆顯示印度移工在全世界廣受歡迎，而台灣、印度雙方簽署MOU，也同意採取循序漸進、穩健務實，以妥善規劃。

蔡孟良強調，勞動部推動移工勞務合作，一定會審慎、周延、務實辦理，相關的籌備工作，都會廣納社會各界意見、雙邊工作會議都會做詳細討論。

至於印度移工的挑選條件，勞動部表示，將參考其他國家引進印度移工模式，並邀請熟悉印度民情專家提供諮詢意見，同時參考外交部協助蒐集建議，審慎評估符合我方文化民情的移工來源地區，並優先以具備一定學經歷、英文能力佳的印度勞工為對象，初期採小規模試辦引進，並定期檢視開放成效；如實施成效良好，再漸進增額開放。

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