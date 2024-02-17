防疫需求禁組團赴中旅遊？黃國昌反問陳建仁：法源基礎在哪裡
行政院長陳建仁今（17）日率副院長鄭文燦、秘書長李孟諺等內閣成員拜訪立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及朝野黨團。陳建仁拜會民眾黨團立院黨團時，民眾黨總召黃國昌質疑禁止組團赴中旅遊的法源依據在哪裡？交通部回覆是基於防疫考量，但黃國昌質疑中央流行疫情指揮中心去年早已解散，法源依據不清楚。陳建仁則表示，他回去會很快跟陸委會與交通部了解情況。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁在拜會國民黨與民進黨團之後，大約在11點15分抵達民眾黨團，在大合照時，媒體要求陳建仁與黃國昌擁抱，陳建仁則笑回黃國昌是他們中研院同事。
黃國昌在致詞時表示，交通部在春節前一天下午無預警停止赴陸團，對人民造成很大衝擊，他能理解政府有國安考量，但是有許多旅遊業者跟立委陳情，他因而請黨團向交通部詢問法源基礎？交通部回應了一堆新聞稿，但上面都沒有說明法源基礎，交通部說是防疫需要，但是黃國昌質疑，中央流行疫情指揮中心去年早已解散，且新冠肺炎也是第四級傳染病，到底法源基礎在哪裡？
黃國昌也提到，民眾黨主席柯文哲也質疑禁團令的法源基礎，但是今日遭到民進黨立委批評「心中沒有兩岸人民關係條例，才會不知道法源基礎在哪裡？」黃國昌開玩笑說，他的法學基礎不深，但是他對《兩岸人民關係條例》他還勉強可以看得懂，他看完三遍之後完全無法理解民進黨立委說的法源基礎是什麼？希望陳建仁能回去跟相關部會詢問法源基礎是什麼？
陳建仁回覆表示，他回去會很快跟陸委會與交通部了解情況。