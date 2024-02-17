「泰安櫻花季」25日開跑　周遭交通管制措施

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泰安櫻花季活動於(25)日泰安派出所旁停車場舉行開幕式活動開始；櫻花季期間於2月18日、2月24日至3月3日，並延伸3月9、10日實施交通管制共計12天。因周遭路幅狹小，為了讓賞花的民眾，能有更美好的賞花回憶，大甲警分局公布賞花周邊交通疏導管制措施，請前來賞花的各位用路人配合。
行人徒步區：
（一）福興路路段：福興路67-1號(泰安福興宮)至東勢產業道路。
（二）安眉路路段：安眉路1號(泰安派出所)至13號旁路口至福興路。
（三）產業道路（沿后里農會泰安倉庫）：泰安國小至泰安舊火車站。
行人徒步區內管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內居住民眾及東勢區明正里居民車輛得身分證件進入，仍應依管制行駛路線行駛，泰安派出所內停車場僅提供活動工作人員、執勤警察人員及管制區內居住民眾車輛停放，不提供外地賞櫻民眾停放。
二、交通管制措施：
（一）交通管制時間：113年2月18日、2月24日至3月3日、3月9、10日，每日9時至18時。
（二）在相關管制路段及路口等適當地點設置指示牌，並運用警民力引導人車通行。
（三）車輛行駛動線：以單行道方式實施。
1.車輛由重劃東路、安眉路進場，往安眉路與福安路口離場。
2.車輛由福興路進場，於福興路67-1號(泰安福興宮)前迴轉離場。
（四）由於鄉間道路狹窄，編排機車巡邏勤務加強賞櫻管制區及狹窄路段梭巡疏導，並協助交會車輛引導，嚴禁車輛中途停車。
（五）加強櫻花區、停車區周邊停車秩序與攤販整理，以確保交通順暢。
（六）加強停車場位置宣導及入出口管制，確保車流順暢。
為使遊客能獲得櫻花開花即時訊息，泰安櫻花季期間大甲警分局官方臉書搜尋。每日將Po出當日櫻花照片及交通疏導圖，提供遊客最即時的賞櫻資訊，敬請用路人配合交通疏導及管制，維護賞櫻雅興。