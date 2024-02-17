Joeman東京新家被爆3缺點！晨灰搶先入住 感嘆：睡一半就驚醒
知名網紅Joeman（翁雋明）砸下1500萬元台幣在東京置產，買了一戶精緻的透天厝，未來將以民宿方式出租，他大方提前開放讓好友們入住，包括阿滴、陳艾熙、晨灰等人都搶先體驗，對於這間房子評價不錯，不過晨灰曬出影片分享心得，提出3項缺點，包括樓梯太窄、浴缸很淺，最致命的是隔音較差，隔壁家只要有人走動就會容易驚醒，對於淺眠的人恐怕是個壞消息。
記者江芷稜／綜合報導
Joeman跟晨灰交情好，過去還一起拍攝泡泡浴對決影片，獲得走鐘獎肯定。晨灰率先入住好友新家，坦言內部裝潢溫馨舒適，卻有著日本住宅的固有缺點，包括房屋格局為長條形，樓梯很窄很陡，不方便抬行李箱上樓，再來是將浴室與廁所分開，廁所偏小，浴缸很淺不好躺，入住後可能要將行李放在一樓，洗漱、上廁所必須分開樓層，會較為不習慣。
最致命的是，晨灰較為淺眠，入睡後他說睡得還行，但房子隔音不好，只要隔壁有人走動都聽得到，所以容易被吵醒。賣房子給Joeman的仲介則表示，晨灰提出的問題大多是因為預算問題，無法盡如人意。但屋頂能清楚眺望晴空塔的美景，被稱讚是最大優點，加上房內昂貴家具、溫暖黃光都令人感到溫馨，如果再添加小夜燈、除濕機就很完美。
Joeman日前因呼麻案經歷低潮，好友們不離不棄，網紅們都發聲挺他，晨灰為了幫他加油打氣，在客廳牆壁上貼了許多張一起和Joeman出遊的合影，讓他知道大家都陪在身邊，Joeman過幾天回到屋裡，見到這個驚喜笑說：「這麼美的客廳被你貼成這樣......好啦有點感動」。雖然他公開東京買房經歷後，不少人唱衰日本買房後續成本很高，根本不會漲價，也有人安慰他買房當民宿報酬率很高，Joeman心臟很強地說：「沒事，我還有拍數十集貴鬆鬆的台灣房產開箱可以看喔！」
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