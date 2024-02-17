NBA／明星賽倒數3天！三分球、灌籃大賽周末登場　參賽名單一次看

影／Wembanyama神灌籃！新秀挑戰賽Rose隊26:13奪冠　馬圖林奪MVP

▲2024年全明星周今（17）日正式開打，首日賽事為新秀挑戰賽，最終Jalen Rose隊取勝，馬圖林（Bennedict Mathurin）拿下新秀挑戰賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年全明星周今（17）日正式開打，首日賽事為新秀挑戰賽，最終Jalen Rose隊取勝，馬圖林（Bennedict Mathurin）拿下新秀挑戰賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年全明星周今（17）日正式開打，首日賽事為新秀挑戰賽，Victor Wembanyama和Chet Holmgren等超級新秀都有出賽，受到矚目。但讓人訝異的是，Wembanyama所屬的Pau Gasol隊在首戰就出局，不過Wembanyama在比賽中有完成一次精彩的空中接力灌籃（alley-oop），讓球迷大飽眼福。最終本屆比賽由Jalen Rose隊以26:13奪冠，馬圖林（Bennedict Mathurin）拿下新秀挑戰賽MVP。

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本屆新秀挑戰賽共有28名選手將參加比賽，21名NBA新秀和二年級球員由NBA助理教練選出，而7名G聯盟的球員由聯盟辦公室選出。這28人將分成4隊，每一隊有7人，分別由Pau Gasol、Tamika Catchings、Jalen Rose和Detlef Schrempf執教。

▲Schrempf的球隊靠著Matas Buzelis的絕殺跳投，爆冷擊敗有Wembanyama、Brandon Miller和Brandin Podziemski在陣的Pau Gasol隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲Schrempf的球隊靠著Matas Buzelis的絕殺跳投，爆冷擊敗有Wembanyama、Brandon Miller和Brandin Podziemski在陣的Pau Gasol隊。（圖／美聯社／達志影像）
首輪對決，Jalen Rose隊靠著溜馬21歲好手馬圖林砍下18分，以40:35擊敗Tamika Catchings晉級。而另一場比賽，Schrempf的球隊靠著Matas Buzelis的絕殺跳投，爆冷擊敗有Wembanyama、Brandon Miller和Brandin Podziemski在陣的Pau Gasol隊。

最終的冠軍戰，效力於奧克拉荷馬雷霆隊的前鋒Jalen Williams得到球隊的第25分，幫助Jalen Rose隊拿下這場比賽的勝利，馬圖林則獲得新秀挑戰賽的MVP。

在冠軍戰中，Jalen Williams得到5分2籃板3助攻1抄截；Dereck Lively II得到6分；霍Jordan Hawkins得到'5分1籃板2助攻；雷霆榜眼Chet Holmgren攻下2分2籃板1抄截1阻攻；馬圖林得到4分2助攻 1抄截；Walker Kessler得到4分1籃板。


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