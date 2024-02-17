流放納瓦尼還不夠、非要弄死他 CNN：凸顯蒲亭有多偏執
俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的頭號政敵，俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny），16日驚傳在獄中猝逝，引發各界譁然，由於俄羅斯下月就要舉行總統大選，時機敏感，因此蒲亭也普遍被認為與此事脫不了關係。然而，令人疑惑的點在於，隨著反對派勢力陸續被剷除、蒲亭連任也幾乎毫無懸念的情況下，究竟為何還要弄死已被流放到北極圈監獄的納瓦尼，有外媒分析指出，這再次凸顯蒲亭的偏執，就是容不下反對者存活，不管對方是否還有威脅性。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《CNN》報導，雖然無法直接證實克里姆林宮參與了納瓦尼的死亡，但俄國政府肯定沒有履行照顧這位反對派囚犯的職責，不過，蒲亭現在似乎並不需要納瓦尼死去，畢竟異議者的聲音幾乎都已被鎮壓下來。
距離俄國總統大選還有1個月，納瓦尼不是候選人，也從未有機會成為俄國現存封閉體系的一員，他在這時去世，某種意義上來說，對蒲亭不僅沒好處，反而可能是他的處境更加不利。
分析認為，正因如此，納瓦尼之死提醒人們蒲亭有多偏執，到了無法忍受讓他最直言不諱的對手活著的風險，如果納瓦尼之死能消除他的統治所面臨的潛在危機，哪怕是微不足道的危機，他也願意忍受全球的憤怒，納瓦尼之死顯示蒲亭可能比他所展現的公眾形象，還要更緊張、孤立、偏執和失控。