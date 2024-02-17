韓韶禧公開跳aespa〈Drama〉影片！舞姿不輸女團 粉絲跪求出道
29歲南韓女星韓韶禧2020年以電視劇《夫婦的世界》中「最美小三」一角爆紅，後累積許多代表作，如《無法抗拒的他》、《京城怪物》、《以吾之名》等，而她亮麗的外型也一點都不輸韓國女團，昨（16）日她在IG分享了她跳女團aespa〈Drama〉的影片，短短5小時內，就吸引大批粉絲按讚，並留言道：「簡直就是女團成員，姊姊可以直接出道了啊！」
記者張芸婷／綜合報導
韓韶禧昨日在個人IG上分享一系列照片，其中有一段「她練習舞蹈的影片」，令許多粉絲眼睛一亮，雖然她貼文寫著「我的肢障逃出日記」，但影片中她動作流暢，加上韓韶禧自身掩蓋不住的明星光芒，令大家直呼「根本就是女團成員嘛！」
事實上，韓韶禧私下非常樂於學習、嘗試新事物，她因優越的外型，出道初期多演出較為美豔的角色，然而韓韶禧並沒有因此滿足，日前接演Netflix影集《以吾之名》、《京城怪物》等熱門韓劇，挑戰「女打仔」角色，不僅開拓了自己新的戲路，也令不少粉絲驚豔！韓韶禧主演的韓劇《京城怪物》第2季也預計今年播出。
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