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中華職棒／味全龍公益競標台灣大賽實戰品！將有望標下劉基鴻球棒

▲味全龍舉辦公益競標，球迷有望標下劉基鴻台灣大賽實戰球棒。（圖／味全龍提供）
▲味全龍舉辦公益競標，球迷有望標下劉基鴻台灣大賽實戰球棒。（圖／味全龍提供）

記者林之越/綜合報導

中華職棒味全龍隊將在17日到27日舉辦台灣大賽實戰品的公益競標，其中包含多位球星如劉基鴻、蔣少宏還有吉力吉撈．鞏冠等人的實戰釘鞋、球棒，且所有品項都會包含球星簽名。同時，競標品還有五顆台灣大賽特製紀念球，每顆都附有葉君璋總教練簽名，而競標所得在扣除平台服務費後，將全數捐贈給偏鄉少棒隊做使用。

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▲味全龍推出五顆台灣大賽特製紀念球，每顆都附有葉君璋總教練簽名，也將會出現在公益競標中。（圖／味全龍提供）
▲味全龍推出五顆台灣大賽特製紀念球，每顆都附有葉君璋總教練簽名，也將會出現在公益競標中。（圖／味全龍提供）
味全龍球團表示，為響應公益夥伴頂新和德文教基金會的接棒未來公益計畫，味全龍今起在球員工會認證的義賣商品平台，推出為期10天的公益競標，其中包含葉君璋總教練簽名的台灣大賽總冠軍特製紀念球、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻、拿莫．伊漾及蔣少宏的台灣大賽實戰品等。

味全龍創辦人魏應充多年來持續協助各級棒球、盼打造棒球經濟生態圈，讓更多愛棒球的人有發揮舞台，同時期許味全龍追求戰績，也要力行公益，因此推出這項公益活動。

為吸引更多人一起關懷偏鄉少棒隊，頂新和德文教基金會今年攜手味全龍，以「威弟接棒未來」為主題，參加2024台北燈節，民眾於2月17日至3月3日期間每晚5時到10時，將可在中華路一段與開封街口的B7展區看到大型威弟造型燈組，以及接棒未來公益活動說明。

味全龍響應公益夥伴的燈節公益活動，特別在2月17日中午12時到2月27日的中午12時，推出10項具高度紀念性的品項進行公益競標，其中包含五顆台灣大賽特製紀念球，其製作以108針金色縫線交織紅色龍紋與亮金色球皮，記錄七場熱鬥的光輝戰果，呈現味全龍奪下2023年總冠軍的過程與榮耀，每顆都有葉君璋總教練的簽名。

▲球迷有望在公益競標中拿下味全龍球星劉基鴻在台灣大賽實戰的釘鞋。（圖／味全龍提供）
▲球迷有望在公益競標中拿下味全龍球星劉基鴻在台灣大賽實戰的釘鞋。（圖／味全龍提供）
此外，競標品項還包含球星劉基鴻與蔣少宏的台灣大賽實戰釘鞋、吉力吉撈．鞏冠的台灣大賽實戰球棒，以及劉基鴻與拿莫．伊漾的賽季實戰球棒；所有品項都包含球星簽名。競標所得扣除平台服務費後，將全數透過接棒未來公益計畫捐贈偏鄉少棒隊的營養餐食、球衣球具與急難救助。

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