高球／老虎伍茲重返PGA！中流感頭暈退賽　3年前車禍至今3場中離

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McNamara指出，伍茲在熱身時感覺稍微好轉，但一旦開始在場上行走和揮桿，便開始感到頭暈，後來醫生診斷他可能染上了某種流感並且出現脫水狀況，伍茲已經透過靜脈注射接受治療，狀況有所好轉，不久後將自行離開現場。
洛杉磯消防部門救護車停在球場俱樂部外，等待提供靜脈注射液袋給伍茲，在場的媒體和攝影師為了捕捉這一刻，聚集在救護車附近，試圖拍下伍茲坐上救護車離開的畫面，但最終他沒有乘坐救護車離開。
在伍茲宣布退賽約兩個小時後，他被看到坐上一輛紅色SUV離開球場。而在他要求一輛高爾夫球車載他離開時，伍茲的記分卡被記上+1，為超出標準桿1桿，最終他的成績也確定無法晉級週末的決賽。
自從去年4月美國高球名人賽因傷退賽後，伍茲就未再參加過正式賽事。他於去年12月參加了非官方的英雄世界挑戰賽，以及與兒子Charlie一同參加的PNC錦標賽。
自2021年2月在洛杉磯發生嚴重車禍後，伍茲參加的6場正式比賽中有3場提前退賽，他先前曾表示希望在主要賽季能每月參加一場比賽，但遺憾的是，這次復出PGA美巡賽，他又一次因健康問題被迫中離。
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