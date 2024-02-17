新北燈會啟動！12公尺主燈曝　9燈區、點燈時間、交通資訊一次看

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今年燈會規劃九大主題燈區、五大特色活動，除主燈秀每半小時展演3分鐘，此次多個燈區還有AR虛擬科技、藝術互動等特色，周邊也打造出光環境及光廊，璀璨浪漫、異國風情兼俱。特別的是，此次燈會特別邀請到西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira陳展太陽能燈藝裝置，讓大家看見燈藝裝置結合環境永續的美學。
📍新北燈會地點
新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園前）。
📍新北燈會時間
即日起開幕點燈，一直到3月3日閉幕。平日(週一-週四)：18:00-22:00、假日(週五-週日及228紀念日)：18:00-22:30
📍9大主題燈區
1.龍年主燈「龍騰新北 福曜雲霄」
由傳統花燈結合金屬藝術打造高12米的巨型龍宮及神龍燈組而成，及來自山海經記載之鳳凰、天馬、九尾狐、鯨魚等4隻奇珍神獸，搭配高山雲海造景，低煙裊繞，白天為特色燈組，夜晚透過燈光展現，氣勢磅礴，上演穿越山海經的神話傳說故事。
2.龍光煥發：
近1000顆別具龍年及新北意象的手繪燈籠以入口兩側打造成日式風格懸掛冬瓜形彩繪燈廊及5座以圓形彩繪燈龍組成的祈福燈塔，以LED燈光藝術結合仿真植栽與蝴蝶燈飾，透過夜晚的投影燈光塑造出一片蝴蝶燈廊花海的沉浸感受。
3.歡迎龍Stay：
新北市新住民人口逾11萬人，是最多外國人移居的城市，本次異國文化以泰國風情為主題，藉由水燈祈福、光畫、熱帶光廊、熱帶風情、動物世界、大象鼻子那麼長及叢林樂園等燈組。
4.其樂龍龍：
透過先進的互動科技以及LED技術，結合氣膜藝術燈組以及人聲曲風（阿卡貝拉），呈現出極富趣味以及藝術性的特殊燈區，透過互動設備，每一隻恐龍都將與民眾合奏出美妙樂曲，同時動態的LED屏幕構成的眼睛，以及跟隨拍打賦予色彩變化的裝置。
5.新北龍賀：
“平溪天燈”意象組合而成的祈福燈組，“土城桐花公園”意象，讓漫天桐花帶來新年好福氣，“猴硐貓村”燈組，帶起民眾的童心童趣，“野柳女王頭”刻畫著喜氣滿滿的圖騰，定時的燈光律動變換，與民眾拍下一張張絕美的合影，還有三芝美人腿、年年有魚海洋燈組等，。
6.你龍我龍：
首度邀請到西班牙藝術家Lourdes Salcedo Tavira一起打造示範燈組-萌芽，是運用太陽能再生能源的燈藝，另在藝術燈區之有聲控發光、打鼓等互動式藝術燈組，如民眾連續擊打鼓面，銀河精靈就會破殼而出與民眾一起舞動。
7.鴻運龍來：
邀請8家宗教團體協力打造具有祥和氣氛之宗教專區，設有之濟世民安（財團法人新北市樹林濟安宮）、祥龍觀音（財團法人新北市周可安大宗祠）、玄帝位極鎮天（財團法人新北市北極宮）、南海慈航（財團法人新北市竹林山觀音寺）、神農嘗百草（財團法人新北市三重區先嗇宮）、媽祖佑台灣（新北市義天宮）等燈組。
8.AR虛擬科技：
於主燈、你龍我龍、新北龍賀、其樂龍龍燈區分別設計四種遊戲，如接元寶、濾鏡拍照打卡、套天燈、抓壞蟲等，使用手機掃描QR code進入遊戲，完成挑戰皆能獲得美食區抵用券各10元。
9.龍來熊猴森：
此區融合”土城桐花公園”意象，讓漫天桐花帶來新年好福氣、貓車長及貓家族的“猴硐貓村”燈組，還有與臺灣泰迪熊協會合作的泰迪熊出沒新北燈會。
📍五大活動
分別為 「主燈秀」、「饒舌歌手表演」、「知名兒童劇團」、「馬戲踩街遊行」、「民俗舞團表演」等。主燈於每日下午6點起點燈，每個假日都有國際級表演節目，如歐陽慧珍舞蹈團、先嗇宮民族管弦樂團、身聲劇場、弗沙巴西打擊樂團等、人偶見面會、也有知名藝人及街頭藝人共帶來多場驚奇表演。
📍如何抵達
◼臺北捷運
民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
◼桃園機場捷運
搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。
◼臺灣高鐵
搭乘高鐵民眾可於高鐵板橋站搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
◼公車
(1)「捷運三重站」下車，步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264、640線。
(2)「菜寮(重陽路)站」下車，步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、292副、621、640、662、803、806、1212及忠孝幹線。
(3)「菜寮(重新路)站」下車，步行約8分鐘至會場：14、62、111、227、264、292、616、636、638、639、801、803、820、857、忠孝幹線。
(4)「五谷王廟」下車，步行約15分鐘至會場：111、235、257、616、635、636、637、638、639、783、801、806、820、835、857、藍2。
◼自行開車方式
(1)國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
(2)國道3號：北二高於中和交流道下接64快速道路三重出口→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。