認了！基隆消防局長坦承有過地下情「老婆知情」 揚言提告外流者
基隆市消防局長向永財遭爆婚外情，第一時間他否認，稱和對方僅是朋友，今（17）日他終於坦承，和對方有過1年的地下情「老婆也知情」，但已主動斷絕聯繫，也否認與小三有金錢往來，認為是辦公室電腦被破解、資料被竊取，揚言查出竊取者後將提告妨害秘密罪。
記者林莞茜／綜合報導
向永財在2023年4月上任基隆市消防局長，近日卻遭爆料疑似有婚外情，爆料者向媒體寄出10張向永財與一名長髮女子的親密照，內容包括出遊時兩人緊貼的合照、在室內貼臉與親吻照以及在床上接吻自拍照。
消息傳出後，向永財否認此事，稱這名女子不是「小三」，兩人僅是朋友，且是6、7年前的事；事件延燒，今日他坦承的確有過長達1年的地下情，但老婆知道後就沒有再來往「知錯必改啊」，也澄清與女方並無金錢來往，更沒有要幫忙還錢一事，但對於私密照外流，向永財透控訴竊取者涉犯妨害秘密罪，目前已經向警方報案，後續將採取法律行動捍衛權益。
面對此案，基隆市長謝國樑今日表示，目前還在了解當中，至於是否會調整職務或進行想關處置，謝國樑希望盡快在這個周末，可以把相關情況和實際情形、未來處理方式能夠釐清出來，「這個周末完就會有結論。」