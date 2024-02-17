人行道上放開工鞭炮！炸出「8888」焦痕沒清 店家慘遭罵翻道歉了
農曆春節連假已經結束，今（17）日更有不少上班族需要補班。而各大公司行號陸續開工的時候，也會在在店門口拜拜、放鞭炮，不過在苗栗就有民眾目睹，有店家在人行道鞭炮炸出「8888」的焦痕，卻就這樣放置著不清理，忍不住將現場照片發上網，引發在地民眾撻伐，店家得知後也立刻派員清理，並發出道歉聲明。
記者潘毅／綜合報導
有苗栗網友在當地臉書社團「我是頭份人」上發出一張照片，只見一間店家前的人行道上，顯現焦黑的8888數字，疑似是開工鞭炮放完後殘留的焦痕，這一幕也讓當事人看完大罵：「好好的一條中央路人行道被人弄成這樣，路過看到真的傻眼！到底是誰這麼沒公德心！惡劣到極點」。
這組照片也立刻在當地掀起熱議，不少人紛紛痛批施放者沒有公德心，氣憤留言大罵「破壞市容真的很沒公德心」、「開工鞭炮人人都會放，但也該做後續的清理吧」、「這焦痕放著是要等清潔隊來處理嗎？也太扯了吧」。
眼見輿論延燒，施放開工鞭炮而未清理的地產公司，也在昨（16）日於社團發表道歉聲明：「開工儀式放鞭炮，造成市容的不美觀，我們深感抱歉！」並貼出已經出動人員將現場清潔乾淨，更保證明年開工儀式會討論出更周全的方式。而無黨籍議員曾玟學也有前往現場確認，表示店家已經清潔完畢恢復現場。