「令和怪物」佐佐木朗希石垣島牛棚練投直擊！大秀速球、指叉球

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佐佐木朗希在羅德隊吉井理人監督的幫助下，慢慢成為具有代表性的先發投手，佐佐木朗希身高193公分，根本是「巨怪」的身材，最快球速高達165公里左右，這也是追平道奇隊二刀流好手大谷翔平，創下日本投手球速最快的紀錄。
佐佐木朗希身材高大，去年出賽15場，拿下7勝4敗成績，防禦率僅1.78，雖然他在日職尚未以其他獎項證明身手，但去年球季後他跟公司談約，一開始雙方並未達成協議，還傳出他可能想要往大聯盟發展，但最後佐佐木朗希還是留在羅德。
22歲的「令和怪物」佐佐木朗希單場19次三振
2022年的佐佐木朗希，4月11日對戰歐力士猛牛，不但投出完全比賽，單場19次三振，創下不少紀錄，並且在下一場比賽對戰北海道日本火腿鬥士隊，單場14次三振，8局無失分退場，創下連續17局的「無安打」參考紀錄，開季連續25局三振的日職紀錄。
或許是「看一次少一次」，不少日本球迷也特別到石垣島觀看佐佐木朗希牛棚，有球迷提到，雖然羅德隊兵分兩路，一軍主要在沖繩糸滿跟其他隊打練習比賽，但石垣島基地，還是有不少投手群訓練。
佐佐木朗希因為在春訓前簽約，因此羅德球團早就下達「禁止採訪」命令，任何媒體要近距離跟他接觸，都有難度，球迷也很難看到佐佐木朗希的真正近況。
《NOWnews今日新聞》記者實地到現場觀察佐佐木牛棚，他的直球很有威力，加上牛棚捕手很有經驗，不但主動「虧」他跟大谷翔平的距離有點遠，也激勵他的鬥志，此外，牛棚捕手還要注意他的球路狀況，出手點、姿勢是否有跑掉等。
佐佐木朗希心情似乎不錯，不但越投越有勁，也分別展現他的變化球，指叉球、下墜速度很快，讓牛棚捕手頻頻點頭，直球雖然有速度，但因為可能還在調整，一開始佐佐木朗希沒有很滿意，直到牛棚修正自己的動作後，才比較可以得心應手。並且在牛棚完後，佐佐木朗希也用「Tombo」（蜻蜓）的木桿整理投手丘。
佐佐木朗希很有機會在這兩年就前往美國職棒大聯盟發展，並且朝著大谷翔平、達比修有這樣頂尖投手的目標前進，成為代表日本的投手之一。
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