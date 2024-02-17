民眾黨喊開放移工搶國人飯碗 陳建仁稱讚：印度移工品質高
台印簽訂MOU去（2023）年引起各界關注，一度傳出我國將要引進10萬印度移工，引發部分國人憂心。行政院長陳建仁今（17）日表示，印度移工是高品質來源國，關於引進人數與產業別，台灣可以自己做決定，希望大家不要污名化印度勞工。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日率副院長鄭文燦、秘書長李孟諺等內閣成員拜訪立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及朝野黨團。陳建仁拜會民眾黨團立院黨團時，出面迎接的6名民眾黨立委各自表達關注法案與議題，立委黃珊珊肯定行政院終於核定《臺北市淨零排放管理自治條例》、立委陳昭姿關切少子化與《代理孕母法》立法、立委林國成關切勞工議題、吳春城提到「三和」、立委張啟楷提到新任NCC（國家傳播通訊委員會）主委遴選問題，要注重專業與獨立性。
針對林國成提出勞工問題，陳建仁坦言，台灣的本地勞工可以做的當然優先，但是長照、建築業、3K產業，願意從事的國人比較少，在世界各國印度移工都被評價為高品質移工的來源國，但是在台灣有一些政治意識的誤會，不管是人數或是產業別，都是台灣來決定的，也希望大家不要污名化印度勞工。
針對新任NCC主委遴選，陳建仁回應表示，張啟楷的建議很好，就是要以專業為導向，以公正方式來進行，這部分會審慎考慮最佳人選，也會有更多的深入討論跟人才選拔。
陳昭姿關心的代理孕母部分，並表示辦公室每天會跟行政院報告新生兒出生數，陳建仁表示，過去開過國民審議委員會，有一個很好的決議，但在立法上拖了一段時間，衛福部要開公聽會的部分他會再去了解。最後，陳建仁也歡迎在野黨委員在立院院會質詢時批評、指教。