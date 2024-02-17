NBA／談Curry歷史定位！「甜瓜」給出這評價 如同Duncan之於馬刺
有著「進攻萬花筒」稱號的「甜瓜」Carmelo Anthony（安東尼），近日在作客饒舌歌手Joe budden的播客節目時，談到金州勇士當家球星Stephen Curry在勇士的歷史定位，直言Curry會在勇士退役，勇士管理層會把Curry想要的一切都給他，「Curry在灣區的偉大程度，就如Tim Duncan一樣，是Duncan帶領馬刺在德州脫穎而出。」
記者張志宇/綜合報導
Joe budden在節目上先是問到，Curry馬上要滿35、36歲了，勇士管理層必須要做出決定，我認為Curry不會與勇士重建，而勇士也不會給Curry想要的薪資，對此Carmelo Anthony表示，「Curry不會去任何地方，他會以勇士球員身份退休，勇士管理層會給Curry想要的一切。」
隨後Joe budden則表示，勇士本季戰績不如外界預期，在Curry心中是否冠軍比較重要，會不會做出離隊的決定，Carmelo Anthony則直言，「當然，他們更想要拿到冠軍，但Stephen Curry沒有必要離開這支他建立起來的團隊，因為這是他的球隊，是他讓勇士從金州脫穎而出的，任何一個像他這樣的人都不會離開，就如Tim Duncan一樣，他就沒有離開球隊，因為是他帶領馬刺在德州脫穎而出。」
目前勇士以27勝、26敗，排名西區第10，對於本季能否闖進季後賽，《The Athletic》記者Tim Kawakami就透露，「勇士老闆Joe Lacob認為這套陣容、教練組、球員仍然有實力奪冠，我十分相信，雖然這想法有些瘋狂，但在交易截止日前，球隊找到了一些特殊的化學反應，找到了贏球的方法。」
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