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劉德華《紅毯先生》上映8天宣布撤檔！票房慘輸賈玲《熱辣滾燙》

▲劉德華主演的《紅毯先生》上映8天就宣布撤檔，票房慘輸給賈玲的《熱辣滾燙》。（圖／ 電影紅毯先生微博）
▲劉德華主演的《紅毯先生》上映8天就宣布撤檔，票房慘輸給賈玲的《熱辣滾燙》。（圖／ 電影紅毯先生微博）

記者薛羽彤／綜合報導

由香港天王劉德華主演的新片《紅毯先生》2月10日（初一）在大陸上映，7天累計票房突破人民幣8000萬，仍不如預期，昨（16）日片商宣布退出春節檔，會重新選擇檔期與大家見面。

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《紅毯先生》片商昨日發出聲明宣布，「經過團隊慎重考慮，電影《紅毯先生》將退出春節檔，重新選擇檔期與大家見面」。《紅毯先生》票房上映7天雖突破8000萬（約新台幣3.5億元），與同檔期賈玲的《熱辣滾燙》票房17億人民幣（約新台幣74億元）、沈騰的《飛馳人生2》票房15億人民幣（約新台幣66億元）相差甚遠。

▲片商宣布《紅毯先生》先撤檔，擇期在上映。（圖／ 電影紅毯先生微博）
▲片商宣布《紅毯先生》先撤檔，擇期在上映。（圖／ 電影紅毯先生微博）
有網友指出《紅毯先生》在戲院排片量少、播映時間也差，網友猜測是因為票房不佳，《紅毯先生》只好先離開春節檔期。除了本片外，《我們一起搖太陽》、《黃貔：天降財神貓》、《八戒之天蓬下界》也都先撤檔了。

▲劉德華主演的《紅毯先生》，似乎因票房不佳，上映8天就撤檔。（圖／ 電影紅毯先生微博）
▲劉德華主演的《紅毯先生》，似乎因票房不佳，上映8天就撤檔。（圖／ 電影紅毯先生微博）
劉德華在片中飾演「劉偉馳」，是一名想要得到影帝獎項的天王，決心參演一部農村電影，不料引發一連串荒誕鬧劇。劉德華除了《紅毯先生》之外，近期還有《金手指》、《潛行》兩部電影上映，馬不停蹄的勤跑宣傳，日前他被現場觀眾問到，從影生涯中有沒有擔心過自己不紅的時候，他幽默回應：「每天都擔心，這種危機感必需要有的，但坦然去面對，樂觀看待。」

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