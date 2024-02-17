IKEA黃金獵犬玩偶賣翻！標籤「隱藏彩蛋」曝光 狗奴驚：良心企業
IKEA是不少人選擇購買寢具、家具、家中裝飾品必逛的商場之一，其中相當有名的就是超可愛的鯊魚玩偶以及黃金獵犬玩偶，由於玩偶材質柔軟舒服，可以當作靠枕，不少喜愛狗狗的人逛IKEA都會順手帶上一隻。然而，近日有網友分享自己去逛IKEA時，卻意外發現這款「黃金獵犬」玩偶的標籤有隱藏彩蛋，讓不少狗奴大讚「根本是良心企業！」
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「每次去IKEA的玩具區都走不了，除了鯊魚很可愛之外，也很喜歡黃金獵犬，但之前覺得價格太貴就沒有入手，昨天意外看到在做499元特價的活動，就跟男友一起去買，男友挑很久都不知道在幹嘛，走過去看才發現他在看黃金獵犬玩偶的說明書標籤」。
「標籤上面有一個QR Code隱藏彩蛋，我們用手機掃碼進去後，發現竟然是一個寵物領養的網站.......狗狗不可能這麼可愛吧，誰忍心讓他們待在那啊？結果黃金獵犬沒有買，卻被燒到超想領養一隻真的狗狗」。
貼文曝光後，不少喜愛狗狗的網友紛紛回應「第一次知道耶！會不會太暖心啊」、「而且說明書上還有寫『為什麼你能有一隻真正的狗狗卻選擇買假的』，就是希望別人領養狗狗啊！真的好暖」、「真的是良心企業耶，對IKEA很加分」、「這個做公益方式好為品牌加分喔」、「我就是先買了IKEA的狗狗娃娃，後來忍不住就養了真的狗狗」、「IKEA娃娃的行銷做得好好」。
而《NOWnews》記者也實際掃描該標籤上的QR Code，發現點進去的連結是「全國動物收容管理系統」，裡面有全台收容所收養的貓貓與狗狗，資料相當齊全，不僅可以看到貓貓狗狗在哪個縣市的哪個收容所，也會記載「是否可以認養」，提供給各界愛狗、愛貓的善心人士資料參考，沒想到IKEA一邊賣娃娃一邊推廣領養收容所貓狗，實在加分不少！