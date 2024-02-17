蕭敬騰新加坡開工！無預警拋喜訊 曝「新年勇敢接受挑戰」
近來正值開工時期，今年蕭敬騰（老蕭）過年時登上「超級巨星紅白藝能大賞」演出，光是7分鐘的表演就斥資百萬，昨（16）日大年初七蕭敬騰在新加坡開工，受到「聖淘沙名勝世界」的邀請，連續兩天在聖淘沙熱力開唱，還首度公開演唱〈我帶著我的皮囊〉。此外，蕭敬騰新的一年工作行程也曝光了，「新年接受全新挑戰！」也透露將推出全新的巡演。
記者吳雨婕／綜合報導
蕭敬騰在活動上一連帶來〈Purple rain〉、〈只能想念你〉、〈阿飛的小蝴蝶〉、〈海芋戀〉、〈怎麼說我不愛你〉、〈皮囊〉、新版〈王妃〉等經典夯曲，更加碼演唱新歌〈白夜〉、〈在無名指有你的名字〉，其中〈我帶著我的皮囊〉更是首度公開演出，誠意十足，安可聲不斷，老蕭也與現場觀眾約定，希望很快跟大家在新加坡演唱會見。每次到新加坡總是最期待美食的老蕭，這次也不例外，一下飛機就開吃，包含各種海鮮、綠蛋糕、印度甩餅等，滿滿的美食大集合，一應俱全，讓老蕭開心的表示：「真的太喜歡新加坡了，希望可以常常來工作，就可以常常吃到這麼多美食。」
蕭敬騰的工作行程已經排到2025，新的一年除了繼續以精彩的演出及音樂作品獻給大家，同時也宣告將會開始投入原創音樂劇《胭脂扣》，蕭敬騰勇敢的在新的一年選擇接受全新挑戰，一直被全球歌迷敲碗多時的巡迴演唱會，老蕭除了在台上跟大家約定下次演唱會見，也興奮表示今年一定會推出全新的巡迴演唱會，請大家拭目以待。
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