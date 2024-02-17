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護理類熱門科系出爐！台大護理系排第3、北護大第2　冠軍是這私校

▲2024百大熱門科系排行榜日前出爐，大學問網站今（17）日再公布護理類排名，長庚科大護理系排第1。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲2024百大熱門科系排行榜日前出爐，大學問網站今（17）日再公布護理類排名，長庚科大護理系排第1。（示意圖／翻攝PhotoAC）

記者李琦瑋／台北報導

大學問網站日前公布2024百大熱門科系排行榜，第1名為長年佔據榜首的中正大學犯罪防治系，今（17）日再公布護理類排名，長庚科大護理系排第1、國立台北護理健康大學護理系第2、台大護理系排第3。大學問表示，從百大熱門科系排行榜中，觀察到需要通過國考技專證照考試才能執業的醫藥衛生群科系，在榜單整體關注度高。

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大學問網站根據去年2月1日至今年1月3日，來自416萬人不重複使用者、5,740萬筆瀏覽數，從全國2,722個科系中排行出點閱率最高的校系。前10名榜單依序為中正大學犯罪防治系、政治大學心理系、政治大學法律系、嘉南藥理大學藥學系、中興大學獸醫系、政治大學傳播學院大一大二不分系、成功大學心理系、清華大學藝術與設計系、台灣藝術大學多媒體動畫藝術系。

大學問指出，國內醫療需求增加，帶動醫藥衛生學群包括護理、藥學、物理治療、醫檢、職能治療、視光等國考科系受到關注；面對少子化，大學系所縮編、減招，醫藥衛生學群科系不減反增，包括中醫、護理、藥學、長照等有新設科系，例如陽明交大中醫、慈濟藥學都是首度招生。

大學問提到，除了系所新增外，由於護理人才荒，今年護理系招生名額因應政策要求外加10%，護理系大一新生招生名額，已近4,000人，創下近年新高；並從榜單中觀察到2個趨勢，其一，超過7成藥學系進入百大，其二，護理人才，國內外產業需求高，但政策缺乏引導。

趨勢1：超過7成藥學系進入百大

醫藥衛生學群除了醫牙外，近年藥學系是熱點，全國10所藥學系，共有7所進入百大，包括總排名第4名的嘉南藥理大學藥學系、第5名台大藥學、第11名中國醫藥大學的藥學系、第30名成大藥學系、第35名大仁科大藥學系、第48名北醫大藥學系及第98名陽明交大藥學系等。另外，慈濟大學藥學系則是今年新增系所。

▲2024高中生最愛百大熱門科系排行榜「藥學類」TOP 9。（圖／大學問提供）
▲2024高中生最愛百大熱門科系排行榜「藥學類」TOP 9。（圖／大學問提供）
大學問指出，藥劑師不只有醫療院所的執業需求，近年社區家庭藥局市場興起，必須有藥劑師執照才能開業，比起醫藥衛生學群多數科系，多了自行開業和拓展業務市場多元收入的機會。許多選擇藥學系的同學，會以藥劑師考照率高低來選擇大學，加上系所管制，長期以來，藥學領域著重選系不選校，因為沒考上國考，相對減少就業機會。

趨勢2：護理人才　國內外產業需求高

大學問表示，長期以來，台灣醫療院所護理人才超過9成來自技職體系。目前，國內最大的護理大校為長庚科大護理系，光是四技大學部新生招生名額超過600人，在2024百大熱門科系排行第40名，為護理類第1名，其畢業生多數投入全台最大的長庚醫療體系就業；其次依序為國立台北護理健康大學護理系、台大護理系、台中科大護理系、長庚大學護理系等等。

▲2024高中生最愛百大熱門科系排行榜「護理類」TOP 31，節錄前10名。（圖／大學問提供）
▲2024高中生最愛百大熱門科系排行榜「護理類」TOP 31，節錄前10名。（圖／大學問提供）
大學問指出，由於護理人才不足，近年陸續增開學士後護理系、另外近3年新增的護理系，包括暨南、亞東科大，今年則有元智、正修增設護理系。

大學問分析，護理人才不足，並非相關科系不足，而是少子化所致，使原本主要提供護理人才培育的科大生源不足。根據教育部數據統計，111學年及112學年包括普大和科大護理科系，全國大一新生分別僅有2,818人和2,693人，112學年全國護理系註冊率僅有75.41%。北中南護理人才重點科系，包括北部元培護理、中部弘光護理及中臺護理、南部中華醫事護理、輔英護理、大仁護理、美和護理及東部慈濟科大護理等校護理系，112學年新生註冊率皆大幅衰退。

大學問進一步提到，護理人才除了國內需求之外，台灣護理人才專業養成素質高，深受國際肯定，因此包括美國、加拿大、澳洲等國家，也都在台灣招募英文能力強的護理師，前往該國取得相關證照執業，並獲得移民資格。由於國外醫療體系薪資和福利優於國內，這也是造成台灣護理人才流失的原因之一。

大學問認為，政策上並未引導嚮往護理師穩定就業的普高同學，以四技申請管道選擇已經建立完整養成機制的科大護理系，反而於普大增設護理系，對於學生、大學及未來醫療體系專業人才培育都造成傷害。護理科系從創立到成熟至少需要10年，與其新設科系，更應鼓勵有志從事護理工作的同學，選擇臨床實習、考照訓練完整的專業校系，才能有效解決護理人才荒。

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