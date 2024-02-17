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MLB／韓籍打者崔志萬轉戰大都會　美、日共有「9支球隊」想簽他

▲韓籍打者崔志萬透過經紀公司「GSM」透露，將與紐約大都會簽下一份1年總額最高達350萬美金的非保障型合約。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓籍打者崔志萬透過經紀公司「GSM」透露，將與紐約大都會簽下一份1年總額最高達350萬美金的非保障型合約。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

大聯盟（MLB）春訓陸續展開，今（17）日韓籍打者崔志萬透過經紀公司「GSM」確認，將與紐約大都會簽下一份1年總額最高達350萬美金的非保障型合約。崔志萬之前曾有9支隊伍追求，但最終經考慮後，他選擇加盟大都會。

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崔志萬與大都會簽下一份非保障型合約，該合約為「Split Contract」，指意即從小聯盟合約開始，一旦升大聯盟後就變成大聯盟合約。根據崔志萬經紀公司表示，在休賽季時包括聖地牙哥教士、多倫多藍鳥、德州遊騎兵、芝加哥白襪、華盛頓國民、大都會，與3支日職球隊都有意網羅崔志萬。

對於選擇加盟大都會，經紀公司則透露，「崔志萬日前也有收到類似教士隊以1年100萬美元的大聯盟合約網羅Jurickson Profar的報價，但經多方考量、且大都會最為積極，承諾崔志萬只要在春訓保持健康，就有機會進入開幕戰陣容、以及未來上場空間等因素，最終選擇加盟大都會。」

大都會將會是崔志萬生涯效力的第7支球隊，上季他因傷勢影響，整個球季僅出賽39場，打擊率1成63、6轟、攻擊指數0.624，8年大聯盟生涯打擊率2成34、67轟、攻擊指數0.764。

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