林千又前富商男友「滿臉傷痕」現身！被控4罪名全說了：一時氣憤

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賴男強調，林千又位在林森北路的租屋處，是兩人共同居住，且由他負責每個月的5萬元租金，只是因為出面跟房東簽約的人是林千又，所以他自認並無侵入住宅的意圖；至於竊盜部分，賴男一共拿走14個愛馬仕包包與1個行李箱，但他說這些都是自己花錢買來送給對方的，因為一時的氣憤才會帶走，會擇日還給林千又。
而在毀損部分，賴男坦承，租屋處內都是他獨自1人弄亂的。最後是妨害名譽部分，在IG上影射林千又與他人發生親密關係，賴男則解釋，也是因為一時氣憤才會在IG留言，「等等公布妳跟a哥吹吹照。」
此外，賴男還向警方供稱，他臉上的傷痕是林千又造成的，已經有到醫院驗傷提告，就連新買的百萬保母車也被林千又破壞，光是維修費就高達30萬元。至於案件結果，仍有待警方說明。
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