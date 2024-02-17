林千又遭40歲男友暴打！對方是「台積電供應商」　闖家竊走600萬

林千又前富商男友「滿臉傷痕」現身！被控4罪名全說了：一時氣憤

▲林千又的前男友賴姓富商（右圖右）被指控4項罪名，稍早他也以「滿臉傷痕」的狀態到案說明，除了入侵住宅，其餘通通認罪，解釋是一時氣憤。（圖／林千又IG）
▲林千又的前男友賴姓富商（右圖右）被指控4項罪名，稍早他也以「滿臉傷痕」的狀態到案說明，除了入侵住宅，其餘通通認罪，解釋是一時氣憤。（圖／林千又IG）

記者詹鎰睿／綜合報導

名媛林千又的46歲前男友賴姓富商，15日闖進女方租屋處並盜走總價值高達600萬元的14個愛馬仕包包，事後被依竊盜、毀損、侵入住宅以及妨害名譽共4項罪名提告，今日下午賴男應訊完後，以跑百米的速度甩開記者，意外引發討論。不過賴男僅承認3項罪名，唯獨侵入住宅部分，他則解釋，那是兩人共同居住，而且每個月的5萬元租金，都是他負責的。

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中山分局調查指出，針對林千又報案提出的4項告訴，竊盜、毀損、侵入住宅以及妨害名譽，賴男已經到案說明，但在進入派出所之前，臉部都是傷痕，目前賴男已經在下午13時許離開派出所。

▲賴男（紅圈部分）被拍到扛著行李箱搭車。（圖／翻攝畫面）
▲賴男（紅圈部分）被拍到扛著行李箱搭車。（圖／翻攝畫面）
賴男強調，林千又位在林森北路的租屋處，是兩人共同居住，且由他負責每個月的5萬元租金，只是因為出面跟房東簽約的人是林千又，所以他自認並無侵入住宅的意圖；至於竊盜部分，賴男一共拿走14個愛馬仕包包與1個行李箱，但他說這些都是自己花錢買來送給對方的，因為一時的氣憤才會帶走，會擇日還給林千又。

而在毀損部分，賴男坦承，租屋處內都是他獨自1人弄亂的。最後是妨害名譽部分，在IG上影射林千又與他人發生親密關係，賴男則解釋，也是因為一時氣憤才會在IG留言，「等等公布妳跟a哥吹吹照。」

此外，賴男還向警方供稱，他臉上的傷痕是林千又造成的，已經有到醫院驗傷提告，就連新買的百萬保母車也被林千又破壞，光是維修費就高達30萬元。至於案件結果，仍有待警方說明。

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