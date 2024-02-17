台北燈節花燈遭批太詭異！民眾賞燈嚇壞惹議 北市府發聲回應了
2024台北燈節「龍躍光城」，今（17）日晚間將迎來第二階段亮燈，其中一盞花燈為眾神肖像，但模樣略為詭異，在網路上引來網友熱烈討厭，直呼「太陰森」，對此，北市府教育局和觀傳局也做出回應。
記者林莞茜／綜合報導
位在中山堂旁邊的燈組，被賞燈民眾拍下後上傳網路，引發網友熱烈討論，疑問「這是元宵節還是中元節」，更表示「看完屏東燈會、新營波光節、月津港燈節，再回到台北看台北燈會，整個笑死，台北整個大輸」，直呼很嚇人、像遊地府。
台北市觀傳局說明，此件作品為台北燈節競賽燈區之燈組，參賽作品皆為市民與學生所創作，觀傳局尊重創作者的創作設計，2024台北燈節有非常多亮點燈組，包含主燈「城現光龍」、「紅樓紀事」、小松美羽「世人皆可成龍」等，各具特色，歡迎大家一同前往欣賞。
台北市教育局則稱「花燈競賽」旨在推行傳統藝術教育，讓市民與學生也能參與花燈創作，此為社會大專組的作品，主題為「眾神保佑（龍）平安」，以數個神明、仙女匯組成花燈，有「龍（攏）平安」的寓意。
台北市府觀傳局自2017年舉辦「台北燈節」將燈節舉辦場地與城市街道、商圈及在地特色整合，主視覺以祥龍為要角，今年提前於農曆春節前就讓民眾及旅客感受年節氛圍，一路從2月2日起延續到3月3日元宵節後，展期長達31天，預計將吸引300到400萬人次造訪觀賞花燈作品。