林千又控訴被毆打！富商男友滿臉傷應訊 狂奔給媒體追鬆口4字
藝人林千又昨（16）日在IG控訴自己被賴姓富商男友毆打，還PO出多張傷勢照，整隻手都是瘀青，淚喊「我心好痛。」林千又透露住處被男友弄得一團亂，還將她的名牌包全部拿走，林千又提告偷竊、侵入、妨害名譽、毀損、傷害等罪名。今（17）日賴姓男子到派出所應訊，離去時見到大批媒體，立刻上演追逐戲碼，在大街上跑給記者追。
記者薛羽彤／綜合報導
賴男被林千又提告偷竊、侵入、妨害名譽、毀損、傷害等罪名，今日他現身派出所說明，應訊結束後，離去時見到門口聚集大批媒體，他一語不發閃過攝影機向前奔跑，現場媒體也追著他一起跑，直到賴男火速跳上一輛黑色廂型車，記者詢問「你的臉怎麼會受傷？」賴男則指著自己的臉，反問現場媒體，「你覺得勒？」私下透露傷勢是林毆打造成，也有到醫院驗傷提告。
賴男被控告偷竊等罪名，他表示林千又的租屋處租金5萬元都是他在付，只是與房東簽約的人是林千又，他並不認為這是侵入住宅。至於拿走林千又14個愛馬仕包包，賴男解釋那都是他買的，一氣之下才會拿走，也將擇日還給林千又。
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