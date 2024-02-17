NBA／名人賽夏普隊100:91贏球！王鶴棣砍18分 直說明年想再來
NBA全明星周名人賽今（17）日開打，NFL達拉斯牛仔隊球星Micah Parsons全場狂砍37分，幫助夏普（Shannon Sharpe）隊以100:91擊敗史密斯（Stephen A. Smith）隊，中國明星王鶴棣攻下18分，讓人眼睛一亮，今天他把握住在大舞台上發揮的機會，打出好表現，受到不少關注。賽後王鶴棣受訪時表示自己熱愛籃球，希望明年還能有機會來NBA明星賽獻技。
記者黃建霖/綜合報導
NBA名人賽在全明星賽盛宴中，算是「開胃菜」，主要是搏君一樂和回饋一些合作單位。這次王鶴棣作為「騰訊NBA體驗官」前來參加比賽，他在場上打得不錯，出賽21分鐘，得到18分3籃板1助攻。
王鶴棣今天在場上有命中遠射，也有快攻上籃，在今天比賽的第2節，他一度連得8分，幫助球隊反超。在一次接獲隊友助攻的三分命中後，他也興奮地比出手勢炒熱現場氣氛。
賽後王鶴棣接受了採訪時開心地表示：「今天有點遺憾，我差2分就得到20分了，但我打得很開心。」他說自己一直都很喜歡籃球，希望明年還能來，也特別感謝中國父老鄉親的支持。
今年名人賽星光雲集，分成由前NFL球星、現任球評的夏普以及由ESPN名嘴史密斯各自領軍的兩隊。Sharpe隊的Micah Parsons此役攻下37分16籃板表現最亮眼，獲選名人賽MVP。
25歲的王鶴棣是中國藝人，出生於四川省樂山市，畢業於西南航空專修學院。2017年，王鶴棣參加優酷偶像真人秀節目《超次元偶像》，最終獲得總冠軍，也正式出道。2018年，王鶴棣憑藉主演的青春愛情劇《流星花園》的「道明寺」爆紅，也讓個人的人氣和名氣迅速累積。