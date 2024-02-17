台鐵公司化首月營收25億！雄獅看好觀光列車破5億、年增25%

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台鐵公司化後，擬定3招優化公司體質，包括活化資產、軌道觀光，同時研擬調漲票價。台鐵公司董事長杜微曾說，公司化第1年的客貨運營收，目標要破200億元，包括董事會第1季就會審查票價調漲案，預計3月或4月完成，再提報交通部，如果都順利通過的話，最快下半年就會實施新票價。
台鐵也在公司化後全力推動軌道觀光，台鐵委託雄獅旅遊營運的觀光列車「鳴日號」和「藍皮解憂號」，截至去年底，整體營收已經突破1億元，遠遠超過2019年環島之星和郵輪式列車營收30倍（108年營收300萬元），今年夏天將接力推出「山嵐號」和「海風號」，盼打造更完整的台鐵觀光車隊，吸引國際旅客來台體驗。
另外，台鐵今年將強固經營團隊、運輸本業及附屬事業雙核心、財務健全轉虧為盈及推動淨零碳排放打造綠能運輸，預計115年現金流即可平衡，117年轉虧為盈。
雄獅旅遊表示，國內軌道觀光旅遊每年商機約10億元，雄獅旅遊今年除鎖定國內軌道觀光外，再加上日本、瑞士、美加等觀光列車，今年營收上看5億元，較去年成長25%。
目前「環島之星」及郵輪式觀光列車由台鐵與易遊網旅行社合作經營，「鳴日號」、「藍皮解憂號」觀光列車則由台鐵與雄獅旅遊合作經營。
雄獅旅遊說，台鐵觀光列車不僅成功地讓消費者從乘客變旅客，「鳴日號」、「鳴日廚房」、「藍皮解憂號」等幾乎一位難求，「藍皮解憂號」一年大概有6萬人次的體驗，相當看好軌道觀光的前景，並建議台鐵增加委外經營的支線，包括內灣、集集、平溪等，提供旅客更多元的組合。